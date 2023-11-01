布林肯及奧斯汀赴國會求撥款以色列　反戰抗議者打斷會議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月31日出席參議院撥款委員會的聽證會，遊說國會議員向以色列撥款，但一度被抗議者打斷，抗議者譴責美國政府支持攻擊加沙的巴勒斯坦人。



拜登政府要求國會提供1,060億美元，援助烏克蘭、以色列，以及加強保護美國邊境安全。其中準備為烏克蘭提供614億美元，當中約一半將用於補充美國先前為支持基輔而耗盡的武器庫存。

另外，拜登要求為以色列提供143億美元，當中90億美元用於人道主義救援（包括以色列和加沙）；另外136億美元用於美國邊境安全，40億美元軍事援助和政府融資，則用於對抗中國在亞洲地區的影響。

聽證會開始時，一排反戰抗議者高舉染紅的雙手，高喊「立即停火！」、「保護加沙的孩子們！」和「停止資助種族滅絕」等口號，國會警察隨後將他們帶離房間。

布林肯：停火將幫助哈馬斯重新集結

布林肯沒有對抗議者做出回應，但當他後來被問及停火的可能性時，他說這只會幫助哈馬斯重新集結， 但出於人道主義原因可以考慮暫停。「我們確實認為，必須考慮人道主義暫時停火，以確保援助能夠到達需要的人手中，人們能夠得到保護並擺脫傷害。 布林肯又稱，約有400名美國公民及約1,000名家庭成員受困加沙，希望撤離。

與此同時，駐伊拉克和敘利亞的美軍，已遭到伊朗支援組織至少20次攻擊。奧斯汀表示，如果此類攻擊不停止，「我們將作出回應」。

由於共和黨內意見分歧，撥款能否成事屬未知之數，尤其是針對烏克蘭的撥款。自2022年2月俄羅斯入侵以來，國會已向烏克蘭提供1,130億美元的資金。民調顯示，民眾對烏克蘭援助的支持率下降，許多共和黨人，特別是前總統特朗普（Donald Trump）的盟友，反對立場更為明顯。

該委員會的共和黨領袖、參議員柯林斯（Susan Collins）表示，將根據資金請求是否能讓美國變得更加安全來作判斷。