以軍空襲加沙難民營　南美兩國召回駐以色列大使｜最新

巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日突襲，從加沙向以色列發射大量火箭，武裝分子越界進入以境俘虜及殺害以國平民和士兵，以色列8日宣戰。以軍對國內外目標進生數週「清掃式」襲擊後，對加沙地面攻擊持續擴大，雙方已曾直接交火。



以巴衝突持續超過三週，巴勒斯坦加沙衞生部指，當地有超過8300人死於以軍在加沙地帶的行動，另外當地同時面臨斷水斷糧的威脅，多家醫院無法運作。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

．以色列發動新一輪空襲後，南美洲多個國家分別採取外交行動，玻利維亞宣布與以色列斷交，並形容以軍出兵加沙地帶違反人類罪行；智利、哥倫比亞亦決定召回駐以色列大使，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）在社交平台X表示「如果以色列不停止屠殺巴勒斯坦人，哥倫比亞就沒有在當地的理由」，而智利總統博里奇（Gabriel Boric）則認為，以軍的行動是對巴勒斯坦平民的集體懲罰。

．以色列10月31日空襲加沙北部賈巴利亞（Jabalia）一個難民營，稱行動中殲滅哈馬斯一名高級指揮官，以及身處建築物及地底設施內的其他哈馬斯成員。半島電視台（Al-Jazeera）稱，以軍新一輪空襲擊中賈巴利亞一座住宅大樓，至少8死多傷。