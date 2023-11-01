稱巴人遭種族滅絕美歐參與暴行　聯合國處理不力　官員辭職求去

聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任莫希伯（Craig Mokhiber）辭職，在日期為10月28日的一封長信中，譴責該組織、美國、英國、歐洲國家和西方媒體公司在以巴戰爭中所持立場，他將這場戰爭形容為「種族滅絕的教科書式案例」。



他稱美國、英國和歐洲大部份地區的政府完全參與這場可怕的襲擊。他痛斥它們「拒絕」履行《日內瓦公約》的義務，反而對襲擊者提供武裝，同時向以色列提供經濟和情報支援，並為以色列針對數以千計無辜平民和難民的暴行提供掩護。

莫希伯寫道：「目前對巴勒斯坦民眾的大規模屠殺，植根於民族主義定居者的殖民意識形態，完全基於他們的阿拉伯人身份，延續了幾十年來對他們的系統性迫害和清洗，再加上以色列政府和軍方領導人明確表明的意圖，沒任何可質疑的餘地。」

莫希伯在信中寫道：「高級專員，我們又失敗了。」收信人是聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）。

莫希伯呼籲為歷史悠久的巴勒斯坦的所有民眾建立一個單一的、世俗的民主國家，以取代「兩國方案」。

莫希伯任職超過30年，上世紀90年代曾在加沙從事人權工作。

聯合國秘書長新聞發言人證實，莫希伯10月31日退休。