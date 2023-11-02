美媒：拜登和幕僚漸認為內塔尼亞胡政治生涯或將結束

美國新聞網站政治報（Politico）星期三（11月1日）報道，美國總統拜登（Joe Biden）曾和幕僚討論，以色列總理內塔尼亞胡政治生涯即將結束的可能性。



美國政府兩名資深官員透露，拜登政府預計內塔尼亞胡的任期有限，可能只剩數個月；待以軍在加沙地帶的初期軍事行動結束，內塔尼亞胡必然需為發生的事負責。

據透露，拜登10月訪問以色列時，曾私下敦促內塔尼亞胡謹慎行事，避免擴大戰事，應優先考慮「兩國方案」。

專家警告 以色列沒有為加沙戰後制定計劃

另據英國廣播公司（BBC）報道，哈馬斯在10月7日發動恐怖襲擊後，以色列官員不斷表示，他們打算在軍事上和政治上將哈馬斯從加沙地帶連根拔起。但除了運用無情、壓倒性的軍事力量外，如何實現這一目標還不清楚。

圖為2023年7月12日，美國總統拜登在立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）向群眾發表講話。(Getty）

特拉維夫大學巴勒斯坦研究論壇負責人米爾施泰因（Michael Milshtein）博士說：「不可能在沒有後續計劃的情況下，推動這樣一個歷史性行動。」

米爾施泰因博士曾任以色列軍事情報局巴勒斯坦事務部長。他指出，哈馬斯貫徹的是一種理念，以色列無法輕易將其消滅。

巴勒斯坦民族倡議組織主席巴爾古提（Mustafa Barghouti）則說，哈馬斯是一個「廣受歡迎的基層組織」，如果想把它清除，則必須對整個加沙進行種族清洗。