加沙衝突：逾兩萬傷者被困　醫療系統正崩潰　籲允許醫療援助進入

位於加沙南部的拉法（Rafah）過境口岸日前重開，22名無國界醫生的國際救援人員全部經該過境點進入埃及，他們自上月7日起一直未能離開加沙。部分重傷病人日前亦獲准離開接受治療，但當地仍有逾兩萬名傷者因被圍困而無法獲得醫療護理。

加沙的醫院已不勝負荷，醫療系統正面臨全面崩潰；組織再次呼籲立即停火，並允許急需的人道物資和人員進入加沙。



圖、文：無國界醫生



無國界醫生已組成一支新的國際救援團隊，其中包括專科醫療隊，他們已準備好在情況許可時盡快進入加沙，以支援醫療人道的應對工作。與此同時，我們許多巴勒斯坦同事仍繼續在加沙各地及醫院工作，提供緊急醫療護理，但目前醫院和醫護人員卻無法獲得最基本的安全保障。約二百萬名巴勒斯坦人仍被困在炮擊下的加沙，包括組織的300名巴勒斯坦員工及其家人。

在周一（30日），無國界醫生支援的土巴友誼醫院（Turkish-Palestinian friendship hospital）據報遭炮彈襲擊，導致該院的三樓遭嚴重破壞，所幸病人當時正在地下避難，因此未有造成人命傷亡。截至昨天（1日），該院已因燃料短缺以及數次遭襲而停運——那是當地唯一治療癌症的公立醫院，現時數十名癌症病人的生命因而受嚴重威脅。

此外，以色列當局持續阻止燃料運進加沙，而燃料正是為醫院供電的必需品。組織重申須確保醫療設施、醫護人員和求醫病人受到保護，這是國際人道法規定的義務。同時，我們再次緊急呼籲允許水、食物、燃料、醫療物資、醫護人員和充足的人道援助進入加沙，防止當地出現更多人命傷亡。

有關無國界醫生



無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

因以色列擁有穩健的緊急和醫療服務，無國界醫生目前在該國並未開展任何醫療項目，但曾向以色列的醫院表示願意支援他們治療當地的大量傷者。我們目前僅在巴勒斯坦地區開設項目，因此我們基於組織在當地的病人和員工的親身見聞而報告有關情況。

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