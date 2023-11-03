美國挺以色列「清掃障礙」遭反擊？敘利亞美軍基地爆炸｜最新

以巴爆發近50年來最大的衝突事件，巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日從加沙發射火大批箭突襲，並派武裝分子越界滲透以境，俘虜及殺害平民和士兵，以色列8日宣戰，經過數週對境內外目標進行「清掃式」襲擊後，開始加大地面攻勢。



當地時間3日較早時，以色列繼續對加沙地帶發動空襲。加沙的死亡人數已上升至至少9,061人。 以色列已有1,400多人被殺。 自地面入侵開始以來，以軍19名士兵陣亡。

以色列軍方稱已包圍加沙城，並正在向前推進，發言人補充說，儘管國際社會施加壓力，停火一事尚未納入考量。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

・敘利亞媒體稱，當地時間2日晚，位於敘利亞東北部哈塞克省（Hasakeh）一處美軍基地發生爆炸，或遭無人機襲擊。

・伊朗最高精神領袖哈梅內伊3日較早時稱，以色列正在變得「無助和困惑」，因為它繼續在加沙地帶以及在約旦河西岸採取流血軍事行動。

哈梅內伊直接向以色列人說，稱以色列對哈馬斯手上有人質表示擔憂，同時又炮擊了可能關押俘虜的地區，這是在向以色到民眾「撒謊」。

他補充說，「如沒美國的支持」，以色列「將在幾天內陷入『收聲』」。

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以色列連續幾天對加沙難民營發動空襲，傷亡慘重，加沙稱以軍攻擊布賴傑（Bureij ）難民營，至少15人死。加沙民防部門發言人稱，有一座住宅大樓被擊中，居民指有數十人被埋在廢墟下。

除了轟炸布賴傑，以色列當日也連續第三天空襲加沙最大的賈巴利亞（Jabalia）難民營，攻擊位置包括聯合國開辦的學校附近，造成至少27人死亡、數十人傷。

巴勒斯坦傳媒報道，以色列連續第3天轟炸賈巴利亞難民營。報道說，以軍戰機向難民營的一間學校發射導彈，導致27人喪生。

當中針對賈巴利亞難民營的連串空襲，巴勒斯坦當局指已造成195人死亡、120人失蹤，另至少777人受傷。

另一方面，傑寧（Jenin）難民營受襲，增至4死。半島電視台稱，據稱是以色列特種部隊發動突襲，試圖在難民營郊區逮捕某人。他們進行臥底行動，但在傑寧被武裝分子發現，隨後發生槍戰。

・在黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）會在當地時間3日發表講話之際，黎巴嫩真主黨和以色列在過去幾個小時交火

這將是納斯魯拉在7日以巴戰爭爆發以來的首次發表講話。

以軍在聲明中表示，2日襲擊「黎巴嫩真主黨的一系列恐怖主義目標」。

自10月7日哈馬斯對以色列發動攻擊以來，以色列和真主黨一直在以黎嫩邊境交火。這被認為是自2006年戰爭以來兩國邊境地區最致命的衝突升級。

・哈馬斯回應以軍稱已經包圍了加沙城。不久之後，哈馬斯旗下武裝團體卡桑旅（Ezzedine al-Qassam Brigades，又稱艾茲丁卡薩姆旅）表示，加沙將成為以色列的「詛咒」，入侵的士兵將「被裝進黑袋子」回家。

．以巴戰爭持續之際，美國務卿布林肯（Antony Blinken）頻頻外訪，包括自7以來第三次訪問中東，行程包括以色列及約旦。 他11月2日表示，訪問以色列期間將討論應採取的「具體步驟」，以最大程度地減少對加沙平民的傷害。華府仍拒絕呼籲停火。

・聯合國專家11月2日呼籲在加沙實行人道主義停火，稱當地民眾面臨「種族滅絕的嚴重風險」。

由聯合國七名專家組成的小組發聲明稱，相信巴勒斯坦人民正面臨種族滅絕的風險，他們要求人道主義停火，以確保援助到達最需要的人手中，並指「我們的時間不多了。」