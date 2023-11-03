東南亞條件不敵　中國競爭力引服裝廠商回流

地緣政治持續緊張及製造業成本較低等因素促使全球供應鏈結構重組，近年來許多企業從中國轉移到東南亞設廠，但又因全球經濟不確定性加劇及消費需求減弱而面對新挑戰，令一些企業選擇重新遷回中國。



國際鞋服品牌如Adidas和Nike多年前就把供應鏈移到越南。不過，這些企業發現，尋找替代生產中心也面臨許多挑戰，要做到對中國「斷舍離」是知易行難，尤其製造業供應鏈在中國已建立成熟的生態系統。

鞋類品牌Bata集團的全球可持續發展主管馬吉爾說：「中國不僅確保價格競爭力，在大規模生產上也提供了難以複製的穩定質量。我想不出還有哪個地方能像中國這樣兼顧質量、數量和價格。」

一些受訪的服裝製造商和廠家也認同這一點。50多歲的商人林峰（譯音）在中國廣州及周邊地區擁有服裝廠，主要為美國和歐洲客戶生產服裝。

2020年新冠疫情導致邊境關閉，他到越南首都河內新闢女裝生產線「試水」，雖然給出的工資低於廣州工廠的一半，但當地工人都很滿意。不過，他很快就面臨海外客戶訂單太少的問題，致使他在去年離開越南，把重心放回廣州。他說：

現在談擴張或轉移沒有用。面對需求疲軟，低勞動力成本和關稅豁免都沒有意義。

廣東一家服裝廠的紀姓商人也有類似經歷。他在柬埔寨經營牛仔褲工廠20多年，過去10年因為最低工資提高，利潤越來越薄，加上他在中國工廠的生產力比柬埔寨工廠高約20%，中國工人的技能水平也較高，因此他不認為在東南亞擴大生產是理性的決定。

事實上，中國是全球服裝供應鏈不可或缺的一部分，即使企業將生產線移到其他國家，也沒有真的減少對中國的依賴。

越南紡織服裝協會副主席楊氏玉容指出，越南服裝業仍十分依賴中國原材料，如鈕扣、線、標籤和包裝，只有三到四成的材料是本土生產。

為當地服裝製造商和海外買家建立聯繫的越南商人拉斯考則說，雖然地緣政治緊張促使一些客戶轉向東南亞，但這並沒有給當地工廠帶來穩定的訂單，令一些廠商面臨生存困境。