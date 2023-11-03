披頭四最後新曲《Now And Then》　AI助約翰連儂「復活」獻聲

英國傳奇樂團《披頭四》（The Beatles）雖然早在1970年就宣佈解散，但他們的音樂作品，仍一直深受全球粉絲喜愛。



《英國廣播公司》（BBC）報道，事隔超過40年後，在人工智慧（AI）科技協助下，成功將約翰連儂（John Lennon）生前，在1978年完成小樣錄音帶的聲音提取重現，讓這首披頭四最後一曲能製作完成，取名為《Now And Then》。

這首新歌已在11月2日於多平台上架和全球樂迷見面，光是在披頭四官方YouTube頻道，完整版樂曲影片14小時就衝破400萬點閱，短版音樂也有365萬次點閱，可見傳奇樂團的名氣與地位依然不減。

睽違40多年再次發行「新歌」，披頭四的《Now And Then》除了能在YouTube平台聆聽，還可以在Apple Music、Spotify和亞馬遜音樂（Amazon Prime Music）串流平台聽到。

除此之外音樂製作公司還為了還原當年時空背景，也會推出CD、黑膠唱片和卡帶的紀念版本，並被放入10日上市的紅藍精選輯中。目前英、美兩國iTunes榜上最受歡迎的歌曲，都是披頭四的《Now And Then》。

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外媒報道提到，這首歌曲製作過程很曲折，約翰連儂生前在家中先單獨完成歌曲錄製和鋼琴彈奏，但錄音帶卻遲遲到1994年，才被妻子小野洋子（Yoko Ono）交給其他成員，此時卻發現疑似是錄音技術問題，他們無法分離人聲與鋼琴的音軌，導致歌曲製作被無限延期。

一直到人工智慧技術成熟後，製作團隊才得以借助科技力量，完美恢復和提取連儂聲音，再結合已故結他手佐治夏里遜（George Harrison）在1995年留下的兩種伴奏，以及保羅麥卡尼（Sir Paul McCartney）、靈高史達（Sir Ringo Starr）的低音結他與打鼓，融入成員和聲等諸多元素，完成這首被稱為披頭四最後一首的歌曲《Now And Then》。

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此次不僅有「新歌」上線，《Now And Then》製作過程的紀錄片，也將同時上線，讓樂迷們能重溫那個美好時代記憶。被問到對這首歌曲的看法，連儂兒子西恩（Sean Lennon）表示，能在父親離開多年後，再次見證披頭四「合體」讓人非常感動，在他看來這首歌曲就像是時光膠囊；歌曲更讓83歲的麥卡尼爵士非常激動，因為這真的是連儂的聲音。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】