習近平會見希臘總理　歡迎參與中國-中東歐國家合作

中國國家主席習近平11月3日下午在人民大會堂會見來華進行正式訪問的希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。



習近平指出，中希是共建「一帶一路」和文明交流互鑒的夥伴。兩國建交半個多世紀以來，中希關係始終健康發展、歷久彌新。中方珍視同希臘的傳統友誼，願同希方一道，堅持戰略引領，堅持開放合作，推動中希全面戰略夥伴關係煥發新的時代光彩。

習近平強調，互利合作和文明交流是中希關係的兩大紐帶。不久前，希臘政府派高級代表出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，體現了對共建「一帶一路」合作的支持。中方願同希方加強發展戰略對接，深化交通、船舶、能源、通信、金融等領域合作，拓展綠色經濟、數字經濟、科技創新合作機遇，推進高質量共建「一帶一路」，推動比雷埃夫斯港長期、穩定、可持續發展。中方鼓勵中國企業赴希臘投資興業，歡迎希臘企業參與中國-中東歐國家合作，歡迎更多優質希臘產品進入中國市場。中方支持中希文明互鑒中心、文明古國論壇等人文機制，願同希方深化教育、文化、科研、旅遊、青年等領域交流合作，發揮兩國文化底蘊優勢，推動文明交流互鑒，加強國際溝通協作，倡導真正的多邊主義，為推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。

習近平指出，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。中歐關係關乎中歐人民福祉，關乎世界和平、穩定、繁榮。中歐關係的良好發展離不開獨立自主、相互尊重、互利合作。中方願同歐方一道，堅持正確相互認知，聚焦共識，把握方向，全面激活各領域互利合作。希望希臘繼續為此發揮建設性作用。

米佐塔基斯表示，希臘人民對習近平主席2019年對希臘進行的成功國事訪問記憶猶新。自那以後，希中兩國關係保持強勁發展勢頭。兩國經濟合作成果顯著，比雷埃夫斯港項目已經成為希中合作互利共贏、造福兩國人民的成功典範。希方願同中方繼續推進高質量共建「一帶一路」，進一步挖掘潛力，拓展船舶、航運、清潔能源等領域互利合作，希望更多希臘產品進入中國市場，歡迎更多中國遊客赴希臘旅遊。希臘和中國都是文明古國，希方願同中方加強人員往來，深化人文交流，共同辦好希中文明互鑒中心，倡導互學互鑒，推動建立更加和諧、平衡的國際關係。希方堅定奉行一個中國政策，高度讚賞中方在國際地區事務中秉持的公正立場，願同中方密切多邊協作。希臘願意成為歐中合作的橋樑。歐盟和中國完全可以本着平等和相互尊重的精神攜手合作，希臘願繼續積極推動歐中關係健康發展。

中國外長王毅參加會見。