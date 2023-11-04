以色列：對加沙城「南北合圍」　基本結束周邊郊區戰鬥｜最新

巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日從加沙發射火大批箭突襲，以色列8日宣戰，經過近1個月的攻勢，以軍已通過出動地面部隊與空襲加強對加沙的攻勢，務求將哈馬斯逐出加沙。



巴勒斯坦加沙衞生部11月3日稱，加沙迄今已有9,257人死於這一輪衝突。此外，約旦河西岸144人喪命。以媒引述以色列衞生部消息稱，迄今以方已有逾1,400人死亡。

以色列軍方稱已包圍加沙城，並向前推進，而儘管國際社會施加壓力，停火一事尚未納入考量。美媒指美卿布林肯3日訪以勸告同意暫時停火。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

．央視報道，以軍地面部隊繼續在空軍和海軍掩護下，向加沙北部的加沙城（Gaza City）推進。根據以軍最新表示，基本結束在加沙城周邊郊區主要戰鬥，對加沙城實現「南北合圍」。

．日本外相上川陽子分別出訪以色列特拉維夫與巴勒斯坦約旦河西岸，據共同社4日報道，她3日會晤以色列外交部長科恩（Eli Cohen）時，呼籲以巴暫時停戰，並採取符合國際法的行動。她譴責哈馬斯的殘忍殺戮和綁架行為，也表示擔憂加沙的人道主義狀況。

．以色列軍隊繼續包圍加沙城，據哈馬斯4日上午表示，在過去數小時中，以軍重點襲擊城內的太陽能設施與民用發電機。

・兩名接近哈馬斯領導層的消息人士告訴路透社，組織已準備在加沙打持久戰，並相信可阻以色列挺進，撐到敵軍不得不同意停火為止。

路透社引述因事件敏感而不願具名的消息人士透露，哈馬斯儲備武器、飛彈、糧食和醫療物資，並確信麾下數萬名戰士能夠在加沙有大量地道的城市中生存數月，利用城市游擊戰術挫敗以軍。

消息人士說，哈馬斯相信隨着平民傷亡人數增加，國際社會最終將施壓以色列結束圍城，或迫使以色列停火並談判達成停火協議，屆時組織或許會做出實質讓步，例如釋放以色列人質，換取以色列釋放數千巴勒斯坦囚犯。

・美媒11月3日報道，美國政府一名高級官員當天稱，預計未來幾天以色列將縮小在加沙地帶的空襲規模，將重點放在地面行動上。這位官員稱，目前停火並不合適，但他重申美國正在積極呼籲以色列實施所謂的「人道主義暫停」。

官員表示，美國正在加緊努力爭取現在加沙的人質獲釋。

・《國會山報》11月3日報道，美國防部當日發布一份備忘錄稱，將不再允許其高級軍事領導人前往以色列，也不再鼓勵美國國會議員在以色列與巴勒斯坦極端組織哈馬斯在加沙地帶發生衝突期間對以色列進行訪問。這份備忘錄7日起生效。

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在備忘錄中表示，未經其批準，國防部不得爲美國國會代表團訪以提供支持。

備忘錄規定的限制不適用於美國總統拜登、拜登內閣成員、美軍參謀長聯席會議主席查爾斯・布朗（Charles Q. Brown）、參謀長聯席會議副主席格雷迪（Christopher Grady）以及各軍種部長或參謀長。

・《以色列時報》4日引述以色列電視台12台消息報道稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）下週訪問以色列，準備工作已進入最後階段。電視台稱他可能最早於下周一或周二（11月6日或7日）抵達。

・以色列11月3日在加沙市襲擊一部救護車。兩方對於救護車的使用目的存在不同的說法。以色列稱這部救護車載着哈馬斯的武裝分子和武器，加沙衞生部則表示，這部救護車是從被圍困的北部地區疏散受傷人員前往南部地區。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）自2023年10月7日以巴戰爭開始以來首次發表講話。他是在一個未標明的地點發表講話。這是他2023年11月3日發表講話的影片截圖。（Al-Manar via REUTERS）

・黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah，又譯納斯瑞拉）11月3日發表電視講話。他稱自10月8日起，真主黨已參與這場戰鬥。他警告以色列立即停止對加沙進攻，並說在黎巴嫩戰線上什麼事情都可能發生。

・布林肯11月2日至10日先後訪問以色列、約旦、日本、韓國和印度，其中第一站是以色列特拉維夫。

訪問以色列的美卿布林肯重申，以色列有權利也有義務保衛自己。

布林肯10月12日訪問過以色列，隨後他訪問約旦、沙特和埃以及等該地區多個國家，並在該次中東之行的最後，於10月16日再次在以色列停留。

・一位知情外交人士向美媒說，美國務卿布林肯將敦促以色列「暫停」對加沙的襲擊，「爲調解留出空間」。