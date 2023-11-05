以色列哈馬斯戰爭滿月　美國姑息以軍狂炸加沙　多國施壓｜最新

巴勒斯坦極端組織哈馬斯10月7日從加沙發射大批箭突襲，以色列8日宣戰，經過近1個月的攻勢，以軍已通過出動地面部隊與空襲加強對加沙的攻勢，務求將哈馬斯逐出加沙。



路透社4日引述巴勒斯坦通訊社（WAFA）稱，以色列轟炸加沙邁加齊營地（Maghazi Camp），51人死亡，數十人受傷，當中大部分是兒童與婦女。

加沙衞生部4日稱，自以色列10月7日對哈馬斯開戰以來，當地累計死亡人數已達9,488人，當中至少有3,900名兒童。

在以軍加強進襲加沙之際，以色列與美國面對的國際壓力愈來愈大，然而兩者均無意停火。美方提出進行「人道主義暫時停火」，美國務卿布林肯（Antony Blinken）亦無法說服以色列。

以下是香港01為您彙整有關戰事最新消息：

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年11月4日在約旦安曼與埃及外交部長舒克里（Sameh Shoukry，左）和約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi，中）會面後，一同出席聯合記者會。（Reuters）

・布林肯與數個阿拉伯國家外長開會，被半島電視台外交事務編輯貝斯（James Bays）形容非常艱難。他們都不同意美國的立場，並要求以色列立即停火。

・布林肯與阿拉伯領導人在約旦首都安曼會面後，埃及和約旦外長等一同出席新聞發布會，稱他們將努力阻止任何「國家和非國家行為者在這場衝突中開闢另一條戰線，或採取其他破壞穩定的行動」。

他反對以色到停火，稱美國認為這樣將使哈馬斯保持現狀，並讓其重新集結並發動與10月7日類似的襲擊。

他說，華盛頓和阿拉伯國家都認為哈馬斯控制的加沙現狀不能繼續維持下去，他已與阿拉伯同行討論瞭如何為兩國解決方案制定更好的路徑。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）2023年11月4日在約旦安曼與埃及外交部長舒克里（Sameh Shoukry，左）和約旦外交部長薩法迪（Ayman Safadi，中）會面後，一同出席聯合記者會。（Reuters）

・阿聯酋總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）出席一個在阿布扎比（Abu Dhabi）舉行的政策會議時稱，以巴戰爭顯示以色列的遏制政策已經失敗。

他稱美國需推動盡快結束衝突並制定新策略，否則就會被該地區視為無能。

・以色列加強了對加沙的猛烈轟炸，目標是學校、避難所、醫院區和救護車。衞生部稱，針對加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營中一所由聯合國營運的、名為al-Fakhoora的學校，至少15人死亡。加沙方面指控是以色列軍方所為。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月28日出席一場支持巴勒斯坦的集會時發表演講。twitter@RTErdogan

．土耳其宣布召回駐以色列大使。總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）表示土耳其已「排除」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），不會再跟他對話，又指準備把以色列的罪行訴諸國際刑事法院。

．土耳其總統埃爾多安表示，一旦以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯之間的戰爭結束，加沙須成為獨立、有主權的巴勒斯坦國一部份，土耳其不會支持任何「逐步把巴勒斯坦人從歷史抹去」的計劃。

．央視報道，以軍地面部隊繼續在空軍和海軍掩護下，向加沙北部的加沙城（Gaza City）推進。根據以軍最新表示，基本結束在加沙城周邊郊區主要戰鬥，對加沙城實現「南北合圍」。

．以色列軍隊繼續包圍加沙城，據哈馬斯4日上午表示，在過去數小時中，以軍重點襲擊城內的太陽能設施與民用發電機。