以巴衝突｜不堪內外壓力　美國轉軚要求以色列「人道停火」

美國和以色列在以巴衝突上逐漸出現分歧。美國自以巴開戰後一直支持以色列「合法自衛」，但衝突造成愈來愈多巴勒斯坦人民死傷，內外要求停戰的壓力增大，美國亦不得不轉向要求以色列「人道停火」。



哈馬斯10月7日發動襲擊後，總統拜登（Joe Biden）對以色列的反擊行動表達了支持，其後更在18日出訪以色列，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）握手。

拜登政府正敦促以色列減少對平民的傷亡，但加沙的死亡人數不斷攀升。以色列進行大規模的空襲，包括對針對加沙難民營及醫院，造成婦女和兒童死亡。

圖為11月2日，布林肯在馬里蘭州基地登上飛機，準備前往中東訪問。（Reuters）

白宮拒絕評論空襲難民營是否合適，國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）僅表示：「這些是他們自己的行動，只有他們才能談論他們的目標決策和行動方式。」

隨着平民死傷人數攀升，阿拉伯國家對以色列的批評聲音愈見猛烈。土耳其、沙特、約旦等與美國友好的國家先後對以色列行動表示批評，迫使美國轉向。在11月1日的一次競選募捐活動上，一位與會者大聲對拜登叫喊要求以色列停火，拜登承認以軍需要暫停。

國務卿布林肯（Antony Blinken）11月3日在特拉維夫與內塔尼亞胡和以色列的戰爭內閣會面時，討論了停火的問題和具體實施細節。

布林肯表示，他反對「全面停火」，因為這會讓哈馬斯重新組織並展開反擊，但他同意「人道停火」，讓人道物資運往加沙。

停火的壓力除有來自國外，還來自國內。拜登正面對自己政黨成員的批評，年輕選民、穆斯林和阿拉伯裔美國人，都對加沙不斷攀升的死亡人數表示關切，敦促政府呼籲停火。巴勒斯坦的支持在多地舉行示威，表明拜登若拒絕施壓以色列停火，將拒絕在2024年投票支持。

在最近的一次蓋洛普（Gallup）民意調查發現，在過去一個月中，拜登在民主黨內的支持率下降了11個百分點，降至75％，這是他擔任總統期間黨內支持率最低的一次。