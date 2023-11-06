以軍包圍加沙城　美國中情局局長訪問以色列｜最新

自巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列、以軍8日宣戰以來，戰爭持續升級，至11月5日踏入第30天。加沙衞生部11月5日稱，10月7日以來不幸死於戰爭的巴人已逾9,770人，包括4,800兒童。以色列方面有逾1,400人死亡。



以軍地面部隊繼續在空軍與海軍掩護下向加沙北部的加沙城推進。以軍稱已基本結束在加沙城周邊郊區主要戰鬥，對加沙城實現「南北合圍」。與此同時，以色列與美國面對的國際壓力愈來愈大，然而兩者均無意進行真正的停火。

美國提出進行「人道主義暫時停火」，但以色列拒絕。與此同時，愈多國家加入狠批美以的行列。

以色列在國際社會面臨孤立。愈多國家在過去1個月以來做出不同程度的外交制裁，最新一個是土耳其。伊朗則稱華府如不制止以巴之戰，會狠狠重擊美國。

以下是香港01為您彙整戰事最新消息：

．美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）辦公室表示，她與外國領導人的電話會談中，討論增加向加沙提供人道主義援助。

．美國國防部表示，一艘俄亥俄級核潛艇已經到達中東海域，位置接近地中海。

．據《華爾街日報》消息，美國中央情報局局長伯恩斯5日抵達以色列。此行計劃就加沙局勢、人質談判等領域進行討論。

．以軍表示過去兩天已特意在停止炮轟北部地區，讓居民有時間安全撤離，同時再次警告要求所有巴人離開加沙北部地區。

．約旦表示已空投了人道救援物資到加沙的約旦醫院

．巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）告訴美國務卿布林肯（Antony Blinken），巴勒斯坦民族權力機構（PA，又譯巴勒斯坦自治政府）將「在包括東耶路撒冷和加沙地帶在內的整個西岸的全面政治解決方案框架內，充分承擔我們的責任」。

・以色列對加沙的猛烈轟炸加劇，特別是在北部，許多平民仍然被困而無法逃離。

・以色列在過去24小時內對3個難民營的攻擊已導致50多人死亡。