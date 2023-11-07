古特雷斯：加沙成兒童墳場　美國向以色列提供精確導引武器｜最新

自巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）10月7日突襲以色列、以軍8日宣戰以來，戰事持續升級。加沙衞生部11月6日稱，自10月7日以來，以色列對加沙的襲擊造成至少10,022名巴勒斯坦人死亡，其中包括4,104名兒童。



隨着愈來愈多國家及國際組織大聲疾呼與施壓，以色列在國際社會也趨向孤立。

以色列與阿拉伯國家關係急劇惡化。土耳其與以色列剛有回暖迹象的關係亦在這一輪以巴戰爭爆發後遇冷。多國在過去1個月以來做出不同程度的外交制裁，最新一個是南非，11月6日宣布召回大使。

以下是香港01為您彙整戰事最新消息：

・美國《華爾街日報》報道，美國政府10月31日正式通知國會領袖，計劃向以色列轉移「斯拜斯」系列（SPICE）滑翔炸彈組件。這是一種由戰機發射的精確導引武器。

・南非宣布召回駐以色列大使，以表達政府對加薩局勢的嚴重關切。

・聯合國秘書長古特雷斯表示，加沙已變成兒童墳場，又稱加沙惡夢已超越人道主義危機，而是一場「人性危機」，宣布聯合國發起起人道主義緊急籌款，募集12億美元資金，協助向加沙和約旦河西岸的民眾提供人道援助。

・中國常駐聯合國副代表耿爽6日在聯大第四委員會審議聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）工作時發言，強調國際人道法規定的紅線不容觸碰。

耿爽說，此輪巴以衝突已持續一個月，加沙地帶戰火還在肆虐，前所未有的人道災難正在上演。今天的近東救濟工程處對於走投無路的230萬加沙地帶民眾而言，是最後的避難所，是唯一的生命線。

他說中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊，反對一切違反國際法的做法。人的生命同等寶貴，無論是巴勒斯坦平民還是以色列平民，都不應該成為武裝衝突的受害者。聯合國工作人員、人道和醫務工作者的安全都必須得到保障。醫院、學校、難民營等民用設施都不應該成為軍事行動目標。這一條條國際人道法規定的紅線不容觸碰，國際道義和人類良知的底線不能失守。

耿爽說，中方對加沙地帶嚴峻人道局勢深表關切。

・以軍宣稱已經殲滅12名哈馬斯指揮官，現時目標瞄準哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya al-Sinwar）

以色列防長加蘭特（Yoav Gallant）稱：「我們會逮到他的，我們會逮到辛瓦爾，並將他刺殺，我在此向加沙人民喊話，如果你們（指巴勒斯坦人）先抓到辛瓦爾，這場戰爭就會縮短。」

以色列是要加沙人民「大義滅親」，刺殺辛瓦爾。不過辛瓦爾至今生死知、行蹤成謎。

・美國《政治報》稱已取閱得到數份自美國務院外泄的、涉及內部異議的備忘錄。有駐外美國外交官提出「兩大訴求」：美國支持停火，以及必須公開批評以色列違反國際準則的行為。

《政治報》稱不清楚有多少人已簽署這份備忘錄，僅稱數份與美國取態相悖的備忘錄正在流傳。

・聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，僅靠拉法過境點無法為加沙提供足夠的援助，呼籲人道主義停火以結束「噩夢」。

・美國白宮發言人11月6日稱，美以領袖當日通話，討論基於人道主義暫停攻擊加沙的可能性。

・伊朗媒體報道，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）11月12日訪問沙特阿拉伯，為兩國復交以來首次。兩人屆時料將討論以巴問題。

以巴衝突：圖為2023年11月6日，在以色列襲擊下，巴勒斯坦人從加沙地帶中部邁加齊難民營（Maghazi Camp）的房屋撤離。（Reuters）

・以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）稱加沙城已經被包圍，並將加沙地帶一分為二。他形容，戰事已進入重要階段。以色列傳媒報道，以軍將於48小時內進入加沙城。

・以軍稱地面行動已將加沙走廊「一分為二」，軍方發言人哈加里表示，「今天，有北加沙和南加沙」，稱這是以色列針對哈馬斯戰爭的「重要階段。」以色列媒體指，部隊預計48小時內進入加沙城。

・以色列政府數據顯示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的戰爭將使以色列耗資2000億謝克爾（約3,960億港元）。這相當於以色列本地生產總值（GDP）的10%。

・內塔尼亞胡5日重申：哈馬斯不放人，以方不停火。

・伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）6日稱美國在過去3天內向伊朗發出訊息，稱正在尋求加沙停火。但他也補充稱：「然而，實際上我們只看到他們對加沙種族滅絕的支持」。

・美國務卿布林肯（Antony Blinken）6日訪問土耳其安卡拉，與土外長費丹（Hakan Fidan）會面。這是布林肯自以巴戰爭爆發以來首次訪土。

有報道指美卿遭冷待，不僅土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）事前已以行程安排為由不予接見、布林肯乘飛機抵土時接待場面冷清，費丹更是拒絕與布林肯擁抱。

．據《華爾街日報》消息，美國中央情報局局長伯恩斯5日抵達以色列。但CIA尚未公布其行程。

一名美國官員告訴記者，伯恩斯正在「前往中東幾個國家，在那裏會見多位情報官員和國家領導人」。

這位官員表示：「他們將討論共同關心的問題，包括加沙局勢、對尋求人質獲釋談判的支持以及美國承諾繼續阻止國家和非國家行為者擴大以色列和哈馬斯之間的衝突。」

官員稱：「局長將加強我們（美國）對情報合作的承諾，特別是在反恐和安全等領域。」