中國：沒有一帶一路合作夥伴認為中方製造「債務陷阱」

中國外交部發言人汪文斌11月7日主持例行記者會。有記者指，美國研究報告顯示，「一帶一路」多數貸款流向陷入財務困境的國家，記者要求中方評論。汪文斌稱，這不過是某些勢力為干擾破壞中國同發展中國家合作而編織出來的話語陷阱。



汪文斌表示，沒看到記者提到的相關報告，但記者的問題和一些西方媒體長期以來所描述的所謂「中方製造發展中國家的債務陷阱」的觀點是一致的。

他指所謂「中國製造債務陷阱」的論調，首先違背經濟常識。他說大家都知道，合理、適度的債務有利於經濟社會的發展，許多國家都將政府債務作為籌集財政資金的重要形式和發展經濟的重要槓桿。他說不談債務對經濟社會發展的促進作用，光講負面作用，甚至將其描繪成破壞發展的洪水猛獸，不過是無知和外行的表現，這種論調也違背客觀的事實。

他表示，中國對外投融資合作主要涉及基建設施項目建設和生產領域，有效幫助發展中國家破解資金短缺、基建設施落後、人才不足等發展瓶頸，提高其造血能力。他說據美國波士頓大學（Boston University）全球發展中心的有關報告指出，中國同發展中國家的投融資合作有助於解決當地的發展瓶頸，釋放相關國家的經濟增長潛力，有望使全球實際收入增長最高達3個百分點。他稱這將惠及受援國的發展動力，描繪成所謂的「債務陷阱」，完全是別有用心的抹黑之詞，相關的論調也違背發展中國家自身的意願。

他說中國同發展中國家融資合作遵循國際慣例、市場原則和債務可持續原則，受到發展中國家的普遍歡迎，為有關的債務國彌補資金缺口、促進經濟發展提供優質來源。他指中方看到，不少的發展中國家領導人表示，中方會在一些西方國家不會或不願出現的地點和時間出現，是發展中國家真正的好朋友。

他稱：「實際上大家也都看到了，沒有任何一個合作夥伴認為中方製造所謂的『債務陷阱』，散布『中國債務陷阱論』的少數西方國家，他們主導的多邊金融機構和商業債權人，是發展中國家的主要債權方和償債的壓力源，他們應當為緩解發展中國家的債務負擔作出實質性的貢獻。」