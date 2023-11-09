空襲加沙民居三代同堂家族35死　唯一倖存者：戰事終結珍視的一切

以巴衝突持續，加沙地區死傷人數不斷增加。以軍除在加沙北部加強攻城，南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）也空襲不斷，一間醫院不停接收死傷者。汗尤尼斯一處民房11月7日晚遭轟炸，一個家庭35名成員喪生，橫跨三代。



整個社區都被炮彈擊中

50歲的哈姆丹（Mohammed Hamdan）表示，在伊斯蘭教晚間祈禱後不久，他的家遭到空襲。他家庭中有35人喪生，從7歲至70歲。出事後他被埋在瓦礫，約一個半小時​​後被救出來。 但他之後獲告知，其女兒、兄弟姐妹、姪兒等家人死亡。

哈姆丹表示，在過去艱難的數十年間，其家族成員不斷增加，「我們過去常常一起玩耍，夏天會坐在外面，有時會生篝火。但現在除了破壞，什麼也沒有。」他最初以為只有自己的家受襲，但後來發現整個社區都被擊中了，鄰近家庭也有多人死傷。

他直言，這場戰事終結了他所珍視的一切。 「我們在這裏長大，我們常常坐在一起，一起吃早餐。我常常去看望我的兄弟和姐妹，現在一個都沒有留下。我們不會再生篝火，我們再不會再次重聚。」

哈姆丹的遭遇並不罕見，自這場衝突爆發以來，人口密度極高的加沙地區持續遭到轟炸，同類悲劇到處可見。不過，以色列否認其軍事行動針對平民，並指哈馬斯武裝分子也常於民區出沒。