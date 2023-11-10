習近平應邀訪美中方有何期待？　北京：期待亞太繼續發揮引擎作用

中國外交部發言人華春瑩11月10日宣布：應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。以下是中國外交部回應記者提問的內容。



問：中方發布了習近平主席將赴美國三藩市與拜登總統舉行中美元首會晤的消息。這是兩國元首繼去年峇里島會晤後舉行的首次面對面會晤，國際社會高度關注。中方對此次會晤有何期待？

答：應美國總統拜登邀請，中國國家主席習近平將赴美舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織領導人第三十次非正式會議。兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。

問：習近平主席下週將出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。中方對此次會議有何期待？

答：在亞太經合組織首次領導人會議召開三十周年之際，習近平主席應邀出席會議，充分體現了中方對亞太經濟合作的高度重視。

當前，世界經濟面臨諸多不穩定不確定因素，各方期待亞太繼續發揮引擎作用，引領世界經濟增長。亞太經合組織是亞太地區重要經濟合作平台。習近平主席將在會上發表重要講話，全面闡述中國對深化亞太合作、促進地區和世界經濟增長的重要主張。我們期待各方堅守亞太合作初心，聚焦地區迫切需求，深化團結合作，全面平衡落實亞太經合組織2040年布特拉加亞願景，推動會議取得積極成果，為亞太和世界增長注入新動力，攜手構建亞太命運共同體。