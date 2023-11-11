美國參聯會主席：加沙每當有平民傷亡　會催生更多哈馬斯份子

據路透社、《紐約時報》11月9日報道，剛剛成為美軍參謀長聯席會議主席的布朗（Charles Quinton Brown Jr.）訪問日本時，首度對當前以巴衝突發表評論。他表示更快地結束當前戰鬥可能有助限制當地人加入巴勒斯坦武裝組織的行列，他擔心每當加沙有一個平民遇難，都可能在未來催生新的哈馬斯成員。



據報道，當被問及是否擔心大量巴勒斯坦平民傷亡可能會促使當地人加入武裝組織，催生出更多哈馬斯激進份子時，布朗回答：「是的，非常擔心。我認為這是我們必須注意的事情。」

「這就是為什麼當我們談到時間的時候，愈快達到停止敵對，與平民的衝突就愈少，因為平民現在想成為哈馬斯的下一個成員。」

對於當前以巴衝突，布朗並未呼籲停火，他表示，以色列在加沙地帶的軍事行動既定目標，是徹底摧毀控制該地區的哈馬斯激進組織，而這是一個相當大的目標。

布朗建議以色列應專注於打擊哈馬斯領導層，這可能有助更快實現目標，又稱這種情況持續的時間愈長，就會變得愈困難。

截至11月8日，加沙已有10,569名巴勒斯人死亡，其中約40%是兒童，當地人道主義問題正在不斷加劇。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）表示，加沙的平民死亡人數意味以色列的軍事行動「明顯出了問題」，他敦促以色列充分尊重戰爭法。

現年61歲的布朗，曾在美國空軍和聯合司令部的各個層級有指揮經驗，包括在歐洲、中東和亞洲地區，及組織針對極端組織伊斯蘭國（ISIS）發動的攻擊。路透社認為，他對於在中東地區的空襲行動具有經驗。布朗預測，以色列發動的軍事行動可能會拖得比預期時間更長，人們需要做好準備。

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