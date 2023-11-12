APEC三藩市登場　除首腦峰會還有巨企參加　科技界領袖出席

為期1週的亞太經合組織峰會（APEC）在11月12日舉行，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的會面成為國際焦點。除各國領導人及商界領袖，包括馬斯克（Elon Musk）和奧特曼（Sam Altman）等多位科技界人士，都將參加本屆APEC企業領袖峰會。



2023年APEC在三藩市摩斯康尼中心（Moscone Center）舉行，主題是「為各方創造韌性及永續的未來」。主辦單位表示，21個經濟體成員和經濟發展不盡相同，因此必須坐在一起檢視問題、找出共同點，進一步採取行動、作出貢獻。

圖為11月8日，2023年的APEC在美國三藩市摩斯康尼中心舉行。（Reuters）

這屆APEC的經濟領袖會議將於16至17日舉行，由美國總統拜登主持。這也將是今次會議的焦點時間，國家主席習近平預料在14日前往美國，在15日與拜登會晤。

但除了領袖會議外，同場APEC企業領袖峰會（APEC CEO Summit）將於14至16日舉行。今屆的APEC企業領袖峰會有如大型科技年會，Google母公司Alphabet行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）、OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）將參與會議，與馬斯克（Elon Musk）對話。

場館特別劃出人工智能（AI）專區，向外界展示三藩市作為AI產業重鎮的特色，展示新一代空中電動車、電動送貨車等最新科技產品。