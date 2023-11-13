以巴衝突｜世衛與希法醫院失聯繫　多家醫院被禁進出

由於以色列的攻擊及封鎖，加沙北部的多家醫院據指已被圍困，部份已無法進出。其中備受關注的加沙最大希法醫院（Al-Shifa Hospital），當地衞生部官員表示，醫院已有3名早產兒死亡，另數十名嬰兒續因停電面臨生命威脅。世界衛生組織（WHO）表示已與醫院失去聯繫，並擔心被困在那裡的民眾。加沙衛生部表示，由於醫院已成為襲擊目標，阻止進出，已無法公布最新準確死傷數字。



2023年11月12日，路透社獲得的照片顯示，加沙希法醫院（Al Shifa Hospital）因燃料耗盡後，把新生兒被從保溫箱取出後放在普通病床。（Reuters）

以色列12日表示，加沙北部3家醫院的民眾可以安全撤離，其中包括希法醫院可利用其中一個安全出口。 但醫院院長告訴阿拉伯電視台，根本沒有安全通道。加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），醫生坎迪爾（Mohammad Qandil）稱曾與希法醫院的人員聯絡，獲知醫院已無法運作，也無法救治新傷者，「任何人都不允許進出。」

增加3名早產嬰兒死亡

雖然以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）11日表示，以軍將按醫院人員的要求，協助從醫院撤離嬰兒。 但加沙衞生部發言人阿什拉夫（Ashraf al-Qidra）表示，醫院總共45名嬰兒中，已有3名死亡，院方未接獲通知，如何將嬰兒轉移到安全地帶。

醫院的整形外科醫生莫哈拉拉蒂（Ahmed El Mokhallalati）表示，大樓內的保溫箱遭到轟炸，迫使他們將早產兒放在普通床上，莫哈拉拉蒂稱，「我們知道這非常危險，也預計每天都有去更多的人死去。」

聖城醫院已與世隔絕多天

在加沙北部的印尼醫院（Indonesian Hospital），接收一名男嬰蘇貝赫（Mosab Subeih），他的住所遭以色列導彈擊中。醫護人員表示，他的頭部受傷流血，但院方沒法進行手術。

巴勒斯坦紅新月會表示，加沙北部第二大聖城醫院（Al-Quds Hospital）的醫護人員仍在努力照顧民眾，但藥品、食物和水已很少。「過去六、七天裡，聖城醫院與世隔絕。進不來、出不去。」