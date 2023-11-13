以巴衝突｜希法醫院增至7人因停電亡　聖城醫院同耗盡燃料

由於以色列的攻擊及封鎖，加沙北部的多家醫院據指已被圍困，部份已無法進出。其中備受關注的加沙最大希法醫院（Al-Shifa Hospital），當地衞生部官員表示，醫院已有3名早產兒死亡、4名病人死亡，另36名嬰兒續因停電面臨生命威脅。院方批評，以色列提供燃料的說法是「宣傳」。其中以軍稱已在醫院附近放置300公升燃料，但院方指單日所需是8,000至12,000 公升。



加沙第二大的聖城醫院（Al-Quds Hospital）亦因耗盡燃料，已無法維持服務。巴勒斯坦紅新月會的聲明稱，由於以色列持續轟炸下，該醫院只能自生自滅，對醫務人員、患者和流離失所的平民構成嚴重風險。此外，加沙衛生部表示，由於多家醫院成為襲擊目標，且被阻止進出，已無法公布最新準確死傷數字。



2023年11月12日，路透社獲得的照片顯示，加沙希法醫院（Al Shifa Hospital）因燃料耗盡後，把新生兒被從保溫箱取出後放在普通病床。（Reuters）

加沙衛生部否認醫院人員獲得撤離

以色列12日表示，加沙北部3家醫院的民眾可以安全撤離，其中包括希法醫院可利用其中一個安全出口。 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）同日更稱，已經有大約100人從希法醫院撤離。

不過，加沙衛生部官員否認，指部署在醫院的以軍狙擊手不時開槍，醫院內的人都不敢離開。醫院院長也告訴阿拉伯電視台，醫院根本沒有安全出口。

加沙南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser Hospital），醫生坎迪爾（Mohammad Qandil）稱曾與希法醫院的人員聯絡，獲知醫院已無法運作，也無法救治新傷者，「任何人都不允許進出。」

世界衛生組織（WHO）一度與醫院失去聯繫，並擔心被困在那裡的民眾。世衛總幹事譚德塞（General Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，該組織自11日與希法醫院人員失去聯繫，12日已經恢復，但確認該醫院已不能運作。

增至3名早產嬰兒死亡

雖然以色列軍方最高發言人哈加里（Daniel Hagari）11日表示，以軍將按醫院人員的要求，協助從醫院撤離嬰兒。 但加沙衞生部發言人阿什拉夫（Ashraf al-Qidra）表示，醫院總共45名嬰兒中，已有3名死亡，院方未接獲通知，如何將嬰兒轉移到安全地帶。

醫院的整形外科醫生莫哈拉拉蒂（Ahmed El Mokhallalati）表示，大樓內的保溫箱遭到轟炸，迫使他們將早產兒放在普通床上，莫哈拉拉蒂稱，「我們知道這非常危險，也預計每天都有去更多的人死去。」

聖城醫院已與世隔絕多天

巴勒斯坦紅新月會12日表示，加沙北部第二大聖城醫院（Al-Quds Hospital）亦因燃料短缺而停止運作。雖然醫護人員仍在努力院內民眾，但藥品、食物和水已很少。「過去六、七天裡，聖城醫院與世隔絕。進不來、出不去。」該組織要求，國際社會和《日內瓦第四公約》簽署國，應對加沙醫療系統的徹底崩潰，以及由此造成的嚴重人道危機負責。

在加沙北部的印尼醫院（Indonesian Hospital），接收一名男嬰蘇貝赫（Mosab Subeih），他的住所遭以色列導彈擊中。醫護人員表示，他的頭部受傷流血，但院方沒法進行手術。

三個聯合國機構對加沙醫院情況表示關注，並指在過去36天內，錄得至少137宗針對醫療機構的襲擊事件，造成521人死亡、686人受傷，其中包括16名醫務人員死亡和 38名醫務人員受傷。