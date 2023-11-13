拜習會｜從進場安排到水杯擺放大有學問　鮮花隱藏訊息｜外交101

中國國家主席習近平11月15日將與美國總統拜登（Joe Biden）會面。美媒12日稱，會面安排鉅細無遺，從座位安排、打招呼方式，到放水杯或樽裝水、擺放鮮花，都有學問。



美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）亞洲安全高級研究員和中國力量項目主任林洋（Bonny Lin）表示，習拜會可能對於包括誰先進入會議室，是否拍照在內的具體程序，都有非常詳細的規劃。

雙方須根據外交禮儀，就包括會議時間長短、誰先進入會議室、使用的桌椅、安全人員、傳譯員進場在內的細節進行協商，更重要的是討論習拜會結束後，是否會發表聯合聲明或是否公開會議內容。

美國白宮國家安全委員會前亞洲事務主任車維德（Victor Cha）指，在APEC峰會期間確定場邊會談的安排，是「後勤噩夢」。他說一般情況下，中國代表到美國訪問，會希望獲最高規格接待，但這在政治上是不可能，而在三藩市舉辦APEC峰會能解決這難題，因為主辦方並非白宮。

中美關係：圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）出席G20（二十國集團）峇里峰會時進行場邊會晤。（Reuters）

現場擺放的鮮花也重要，在中國文化中，有些鮮花選擇可象徵兩國和諧。梅花在中國是一種深受人們喜愛的花，以在嚴寒中堅忍不拔而聞名，而蓮花在中文中則有和平的含義。

報道指，習近平可能希望拜登在他抵達時親自迎接，中方或希望兩國領導人在沒工作人員陪同下合照，以突顯兩人「私人關係」。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institute，暫譯）約翰・桑頓中國中心（ John L. Thornton China Center）主任何瑞恩（Ryan Hass）稱，中方希望向國內民眾顯示，習近平獲拜登尊貴和尊重的接待，兩名領導人基於個人關係的互動，遠超過在會議室一排旗幟前的循例握手。