英國內政大臣柏斐文被炒　英媒：前首相卡梅倫「回鑊」當外相

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）11月13日任命前外相祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利）為該國新任內政部長。現任內政部長柏斐文（Suella Braverman）被解職。



根據《電訊報》報道，英國前首相卡梅倫（David Cameron）將出任外交大臣，是為他2016年因英國脫歐辭職後，重返政治前線。

圖為2023年5月22日，英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）乘車抵達位於倫敦的首相府。（Reuters）

柏斐文被英媒揭露超速駕駛，收到告票後要求獲得特別待遇。她雖被拒絕，後來也付了罰款，但仍引發批評，在野工黨要求調查。

英國《週日泰晤士報》5月20日率先報道，現年43歲的柏斐文在2022年夏季、她仍任職檢察總長時在倫敦市外超速駕駛，被警察開了罰單。她當時有兩個選擇：繳付罰款並被記3分，或參加以小組形式進行的交通安全課程。

柏斐文2022年9月獲時任首相卓慧思（Liz Truss）任命為內政大臣。英國廣播公司（BBC）稱，她上任後因擔心保費會被調高，跟內政部公務員打招呼，要求為她安排一對一的課程。

她被拒絕後，着其特別顧問聯絡提供課程的機構，要求獲得特殊待遇，包括讓她參加網上課程、上課時可使用化名，以及不開啟攝影鏡頭。不過機構沒有這樣選項。

圖為2023年5月22日，英國內政大臣柏斐文（Suella Braverman）乘車抵達位於倫敦的首相府。（Reuters）

柏斐文已非首次在履行公職時發生有爭議的事件。她2022年10月19日因用私人電郵賬戶向一名後座議員發送一份官方文件辭職。翌日時任英國首相的卓慧思辭職，數天後辛偉誠上台，柏斐文再次被任命為內政大臣。柏斐文決定不去上課，支付罰款以及接受罰分。