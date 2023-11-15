習近平料清晨飛抵美國三藩市　將晤拜登＋出席APEC峰會｜直播

中國國家主席習近平11月14日晚上乘專機離開北京前往美國三藩市，他將出席與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤，還有亞太經合組織第（APEC）第三十次領導人非正式會議。



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0145 美國財經媒體「旗語」新聞社（Semafor）指，美國和中國可能建立人工智能（AI）對話平台。

0119 美國之音引述知情人士報道，拜登和習近平15日會在具有歷史意義的Filoli Estate（暫譯：費羅麗莊園）會晤，就一連串雙邊和全球問題展開約4小時的深入會談。

0010 拜登在白宮告訴記者，與習近平會晤的目標是恢復美中之間的正常交流，包括兩軍的接觸。他還表示，自己正嘗試改善美國與中國的關係。

根據中國外交部發言人華春瑩10日宣布，應美國總統拜登邀請，習近平11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。

「習拜會」焦點議題

「習拜會」會在15日上演，此成為輿論焦點，在會議前夕，外界預料習近平在會上將重申中方對台灣的立場，美方會關注市場准入問題，還有軍事溝通議題。日媒14日報道稱中美同意局部重啟軍事溝通渠道。

美媒14日則指，中美會公布一項協議，共同打擊鴉片類毒品芬太尼（Fentanly）。中國會否同意恢復購買波音737 MAX也受到美媒關注。