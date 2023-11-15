習近平抵美將晤拜登＋出席APEC峰會　車隊抵達酒店｜直播

中國國家主席習近平11月15日乘專機抵達美國三藩市。他將出席與美國總統拜登（Joe Biden）的會晤，還有亞太經合組織（APEC）第三十次領導人非正式會議。



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0743 大批習近平的支持者在他下榻的酒店門外等候：

習近平訪美・中美關係：2023年11月14日，大批支持者聚集在中國國家主席習近平與代表團下榻的酒店外，揮動中國及美國國旗歡迎。（Reuters）

0656 習近平步出機艙落機，向在場人士揮手，落機後與在場官員握手，與加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）、耶倫和伯恩斯交談。

0645 美國財長耶倫（Janet Yellen）、美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）和中國駐美大使謝鋒在場交談，面露笑容。

0635 根據現場直播，習近平的專機在三藩市機場降落，現場有儀仗隊，中國財政部部長藍佛安和香港財政司司長陳茂波也在場。

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0627 央視報道，習近平乘專機抵達三藩市。

0559 CGTN報道，有些在美國的華人正準備歡迎習近平。

0548 布林肯在亞太經合組織21成員部長級會議上發表講話時強調，美國認為「一個可自由選擇自己道路的地區……商品、思想和人員可合法、自由地流動的地區」是正確的。

0531 CGTN報道，習近平將抵達三藩市。

0528 拜登專機抵達三藩市。

0525 美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，亞太經合組織峰會召開之際存在巨大不確定性，地緣政治緊張局勢加劇。她還說，APEC峰會正值供應鏈脆弱、不平等日益加劇、經濟不安全與氣候危機日益惡化之際舉行。

0439 央視報道，習近平即將抵達美國三藩市。

0400 在習近平抵達美國三藩市前，美國白宮同日重申，美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）稱美國的「一個中國」政策沒變。柯比還稱，兩人在美國時間15日進行會面時，將討論以巴衝突。

0331 白宮稱拜登希望確保負責任地管理中美關係，以及美國應與中國就可合作的方式進行接觸。

0329 白宮稱中美首腦將討論中東局勢。

白宮稱美國歡迎中國提供協助確保以色列獲得支持、為有需要的人提供人道援助的機會。

0322 在習近平與拜登會面前夕，白宮稱美國的一中政策沒變。

白宮稱美國希望看到台灣民主繼續蓬勃發展，又稱美國顯然不支持台獨。

0253 美媒稱，美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤時，將宣布對嚴厲打擊芬太尼（Fentanyl）生產與出口達成協議。

0230 墨西哥外交部長巴爾塞納（Alicia Barcena）表示，總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）出席亞太經濟合作組織（APEC）三藩市峰會期間，16日會與習近平會晤。

0145 美國財經媒體「旗語」新聞社（Semafor）指，美國和中國可能建立一個人工智能（AI）對話平台。

0119 美國之音引述知情人士報道，拜登和習近平15日會在具有歷史意義的Filoli Estate（暫譯：費羅麗莊園）會晤，就一連串雙邊和全球問題展開約4小時的深入會談。

0010 拜登在白宮告訴記者，與習近平會晤的目標是恢復美中之間的正常交流，包括兩軍的接觸。他還表示，自己正嘗試改善美國與中國的關係。

根據中國外交部發言人華春瑩10日宣布，應美國總統拜登邀請，習近平11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。

「習拜會」焦點議題

「習拜會」會在15日上演，此成為輿論焦點，在會議前夕，外界預料習近平在會上將重申中方對台灣的立場，美方會關注市場准入問題，還有軍事溝通議題。日媒14日報道稱中美同意局部重啟軍事溝通渠道。

美媒14日則指，中美會公布一項協議，共同打擊鴉片類毒品芬太尼（Fentanly）。中國會否同意恢復購買波音737 MAX也受到美媒關注。