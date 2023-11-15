習近平拜登明凌晨上演習拜會　美媒：料恢復部份軍事交流｜最新

中國國家主席習近平乘專機抵達美國三藩市後，會在香港時間11月16日凌晨2時45分會晤美國總統拜登（Joe Biden），上演「習拜會」。據美媒指，習近平也會出席與美國商界領袖的晚宴。香港01彙整習近平訪美相關最新消息如下：



2000：美媒15日引述消息人士指，拜登與習近平在三藩市會晤期間，預計會同意恢復兩國軍隊之間的部份軍事交流，報道引述一位不具名的美國官員指，計劃是恢復中美之間的海上軍事安全磋商機制。

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1955：中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，要實現中美關係穩下來、好起來，關鍵在於雙方都要共同努力，最根本是相互尊重，希望美方能夠同中方相向而行，推動兩國關係回到健康穩定發展的軌道。

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習近平訪美・中美關係：2023年11月14日，大批支持者聚集在中國國家主席習近平與代表團下榻的酒店外，揮動中國及美國國旗歡迎。（Reuters）