習近平晤拜登　料長4小時　會後「漫步對談」｜持續更新

中國國家主席習近平乘專機抵達美國三藩市後，會在香港時間11月16日凌晨2時45分會晤美國總統拜登（Joe Biden），上演「習拜會」。據美媒指，習近平也會出席與美國商界領袖的晚宴。美媒15日引述消息人士指，料兩方會同意恢復部份軍事交流。香港01彙整習近平訪美相關最新消息如下：



0344：習近平與拜登會晤後會有「莊園漫步」。

0329：習近平稱：「我和總統先生上次會面是在峇里島，已經過去1年了。1年來發生了不少事情。世界走出了新冠疫情大流行，但疫情帶來的巨大影響還在。世界經濟開始復甦，但動力不足，產業鏈供應鏈受到干擾，保護主義抬頭，這些問題十分突出。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大背景下來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。」

習近平指，50多年來，中美關係從來不是一帆風順的，總會有這樣那樣的問題，總是在曲折中向前發展，這麼兩個大國，不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。

習近平說：「我還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同，這是客觀現實。但是，只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。我堅信，中美關係的前途是光明的。」

他還表示：「我和總統先生是中美關係的掌舵者，對人民、對世界、對歷史都擔負着沉甸甸的責任。我期待今天同總統先生就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見，達成新的共識。」

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0324：根據現場直播畫面，中美官員入座，會晤正式開始。拜登告訴習近平，雙方的會議一直是坦誠、直接與有益的，最重要的是兩人清楚地了解彼此，確保競爭不會導致衝突。

0320：根據現場直播畫面，習近平與拜登進入會場後分別與美方、中方官員握手並簡短交談。

0317：根據現場直播畫面，習近平從車上下來，與拜登握手，兩人面露微笑。他們其後在門外再次握手並一起步入會場。

0301：央視報道，習近平已抵達會晤現場。

0300：美國全國廣播公司（NBC）報道，拜登已抵達峰會現場。報道指，參與習拜會的美方官員包括美國務卿布林肯（Antony Blinken）、美國財政部長耶倫（Janet Yellen）、美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和白宮國家安全委員會（NSC）印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）等。

0246：美國全國廣播公司（NBC）報道，拜登正前往峰會現場，預料當地時間上午10時47分左右抵達。

0239：央視報道，習近平乘車前往中美元首會晤現場。

0037：央視報道，中美元首會晤即將舉行。

2220：路透社報道，這次會談可能緩解中美兩個超級大國之間在軍事衝突、毒品議題和人工智慧（AI）領域方面的磨擦，但預料難在解決巨大差異方面取得深入進展，報道稱兩方會討論台灣、南海、以色列與哈馬斯戰爭、俄烏、朝鮮和人權問題，雙方官員都對會談的預期不高。

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2125：墨西哥外交部表示，墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）16日會在三藩市與中國國家主席習近平會面，他們會討論貿易及供應鏈議題。

2035：對於中美領導人會面，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）15日向傳媒表示「兩國建立雙邊關係，這是它們的權利。當然，兩個世界最大經濟體每次舉行的會晤都對所有人至關重要，因此，我們當然會關注本次會晤的相關消息。」

美媒：料恢復海上軍事安全磋商

2000：美媒15日引述消息人士指，拜登與習近平在三藩市會晤期間，預計會同意恢復兩國軍隊之間的部份軍事交流，報道引述一位不具名的美國官員指，計劃是恢復中美之間的海上軍事安全磋商機制。

1955：中國外交部發言人毛寧在例行記者會表示，要實現中美關係穩下來、好起來，關鍵在於雙方都要共同努力，最根本是相互尊重，希望美方能夠同中方相向而行，推動兩國關係回到健康穩定發展的軌道。

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