美國漢狠揮棒球棍　6歲華裔男童遭狂毆爆頭　留院2個月終告不治

美國德州發生一宗可怕襲擊案，可說是每一位家長的噩夢。一名6歲華裔男童迪亞茲（Jeremy Tang Diaz）遭非法闖入鄰居襲擊，導致他腦部重創，留醫兩個月後在上週不治。疑兇洛根（Daniel Logan）已被法庭裁定不適合接受審判。



迪亞茲的華裔母親唐一琳（Yilin Tang，音譯）本在GoFundMe建立籌款頁面，望得善心人捐助醫療及康復費用。然而一切已隨着迪亞茲逝世成為一組令人心碎的數字。阿圖羅在頁面留言稱，兒子與死神搏鬥60多天後離世。

迪亞茲與父親阿圖羅（Arturo Diaz）、母親唐一琳及3歲弟弟居於喬治城（Georgetown）。9月11日現年39歲的鄰居洛根（Daniel Steven Logan）在當天早上5時多打破阿圖羅家中連接花園的玻璃門，以棒球棍襲擊迪亞茲，導致他腦部腫脹以及多處顱骨骨折。

事發一個月後阿圖羅憶述當時情形，稱洛根「突然（情緒）爆發」。他指因事出突然，在奪下對方武器前，他已把迪亞茲打至重傷。

警方稱，洛根此舉是隨機行為，對公眾不構成威脅。

美國德州2023年9月11日發生一宗可怕襲擊案，死者是6歲華裔男童迪亞茲（Jeremy Tang Diaz）。迪亞茲的鄰居在9月用棒球棍襲擊他，導致重傷入院。男童在與死神搏鬥60天後終告不治。（圖片來源：男童之母為他在GoFundMe建立的籌款頁面）

迪亞茲在形容兒子接受治理期間一度情況好轉，可惜最終返魂無術。

醫生曾說迪亞茲情況不樂觀，但他留院期間曾多次睜開眼。其中一次聽完爸爸說故事後還說出「爸爸我愛你」。

洛根被控嚴重傷人、故意對兒童造成嚴重人身傷害的罪名。法庭10月5日裁定他無法接受審判。

受害者一家住在威廉森縣，當地治安官辦公室發聲明悼念迪亞茲：

