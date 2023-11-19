阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20至21日訪華

中國外交部發言人毛寧宣布：阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華。

代表團成員包括沙特外交大臣費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪、埃及外長舒克里、印尼外長蕾特諾、巴勒斯坦外長馬立基以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈。

訪問期間，中方將同阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團就推動當前巴以衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題深入溝通協調。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

同日較早時沙特阿拉伯與一眾阿拉伯及伊斯蘭國家組成的團隊宣布20日出訪多國，爭取促成以巴戰停火。沙特外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）表示，首站將是中國北京。

費薩爾在11月18日於巴林出席會議期間宣布，沙特和一眾阿拉伯國家的外長將組團出訪，爭取盡快促成以巴停火。費薩爾表示，必須迅速解決這危機，結束在加沙地帶的戰爭。

費薩爾表示，這次出訪的首站將是中國北京，之後會訪問其他國家首都，以傳達以巴衝突雙方必須立即宣布停火並施行人道援助的明確訊息。

多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。圖為進行合照前多國領袖趁這空檔寒暄問好。（Reuters）

此前阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會11月11日在沙特首都利雅得舉行。會議決議授權沙特、約旦、埃及、卡塔爾、土耳其等國家代表阿拉伯及伊斯蘭成員國，組織行動結束以巴戰事。

費薩爾此今次外訪行程是執行峰會所達成的決定的第一步。