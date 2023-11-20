以巴衝突｜胡塞武裝紅海扣押外國貨船　以色列：伊朗恐怖主義行為

撰文：蕭通
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以色列11月19日表示，也門胡塞武裝（Houthis）在紅海南部扣押了一艘英國擁有、日本經營的貨船，稱這事件是「伊朗的恐怖主義行為」，影響國際海上安全。胡塞武裝承認，在紅海扣押了一艘船隻，但指是屬於以色列，強調會按照伊斯蘭原則對待船員。美國國防部官員表示，正密切關注事件。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室表示，該艘被扣押的船隻，共有25名船員被胡塞武裝挾持，包括菲律賓、保加利亞、墨西哥及烏克蘭等多個國籍，當中沒有以色列人，又強調貨船由英國擁有，並由日本營運。

《以色列時報》報道，兩名美國國防官員透露，被扣押貨船名為Galaxy Leader，當時正從土耳其駛往印度，胡塞武裝利用直升機登船攻擊。報道指出，Galaxy Leader由一家英國公司註冊，但部份股份屬於以色列富豪Abraham “Rami” Ungar名下公司，而出事時該船出租給一家日本公司。

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與伊朗密切的胡塞武裝，自10月7日以來一直聲援巴勒斯坦武裝分子哈馬斯（Hamas），多次在向以色列發射遠程導彈和無人機。胡塞領導人上星期表示，將對以色列發動進一步攻擊，可能會瞄準紅海和曼德海峽的以色列船隻。

該組織19日重申，所有由以色列公司擁有或經營，又或懸掛以色列國旗的船隻，都可能成為攻擊目標。

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