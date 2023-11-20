阿伊外長團訪華晤韓正：高度讚賞中國堅持原則主持公道

阿拉伯與伊斯蘭國家外長聯合代表團11月20日至21日訪華，討論加沙地帶（Gaza Strip）局勢，除此之外，中國國家副主席韓正同日集體會見代表團。



新華社11月20日稱中國國家副主席韓正20日在京集體會見由沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）率領的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團，約旦、埃及、巴勒斯坦、印尼外長和伊斯蘭合作組織秘書長等出席。

韓正表示，中方高度讚賞阿拉伯-伊斯蘭國家聯合特別峰會的和平努力和正義呼聲，支持峰會部長級聯合後續委員會發揮更大作用。中方對當前加沙人道局勢異常嚴峻深表關切，正在加快推進對加沙緊急物資和現匯援助。作為本月安理會輪值主席國，中方願繼續同阿拉伯、伊斯蘭國家等一道，推動全面落實聯大及安理會有關決議，為實現停火止戰、緩解人道局勢、重回「兩國方案」不懈努力。

費薩爾等表示，感謝中方發揮領導力，推動聯大和安理會通過重要決議。阿拉伯、伊斯蘭國家高度讚賞中方堅持原則、主持公道，希同中方一道，推動立即停火，加大人道援助，切實落實「兩國方案」。

20日訪問中國的代表團成員包括沙特外長費薩爾、約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）、埃及外長舒凱里（Sameh Shoukry）、印尼外長蕾特諾（Retno Marsudi）、巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）、伊斯蘭合作組織（OIC）秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）。他們為當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題溝通協調。

中國外長王毅同日較早時稱，國際社會必須緊急行動起來，採取切實有效措施阻止這場悲劇繼續蔓延擴大。

王毅表示，中國完全支持利雅得阿拉伯-伊斯蘭峰會提出，以兩國方案解決以巴問題的呼籲。他支持巴勒斯坦人恢復民族合法權利的正義事業。他指國際社會必須立即行動起來，採取有效措施結束加沙戰爭造成的人道災難。

多國外長評論

埃及外長舒凱里對王毅說：「我們期待包括中國在內的大國發揮更強的作用，以制止針對加沙地帶巴勒斯坦人的攻擊。 不幸的是，有一些主要國家為以色列當前的攻擊提供掩護。」

巴勒斯坦馬立基稱，以色列聲稱要消滅巴勒斯坦人並奪取巴人的權利，這違反兩國方案。他稱，巴方來到北京是為了討論以色列人在加沙對巴勒斯坦人民所犯下的「野蠻」罪行。

沙特阿拉伯外長費薩爾稱必須立即停止戰鬥和殺戮，立即向加沙運送人道主義物資。他稱稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。

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以色列方面，對是次外長會的回應顯得謹慎，暫時以政府與總理內塔尼亞胡字有回應，但駐北京大使本-阿巴（Irit Ben-Abba）在20日評論。

她在新聞發布會上對外國記者說，希望「這次（多國外長）訪問不會發表任何有關呼籲停火的聲明，現在不是時候」。

她說，以色列希望代表團討論巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）劫持人質，「並呼籲立即無條件釋放他們」，她並補充說，有關各方應共同討論埃及「在促進人道主義援助方面的作用」。