習近平明晚出席金磚國家領導人以巴問題特別視像峰會

撰文：許懿安
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中國外交部發言人華春瑩宣布：應南非總統拉馬福薩邀請，國家主席習近平11月21日晚在北京出席金磚國家領導人以巴問題特別視像峰會並發表重要講話。

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