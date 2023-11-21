緬甸地方武裝圍困果敢老街　斷水斷電物價暴升　大米售3000港元

緬甸軍政府與少數民族武裝組織在北部戰事升級，反對派緬甸民族民主同盟軍預告，在圍困果敢老街（即果敢區的首府）多日後，將對當地發動總攻擊。緬媒11月21日報道，當地已斷水斷電一週、燃油價格暴漲，仍有數萬人受困。



緬甸中文網21日報道，果敢老街自15日起斷水斷電，至20日仍未恢復，目前每升燃油索價近4萬緬幣（約150港元）。有當地民眾稱，有燃油1升售價達10萬緬幣（約370港元），1加侖則要約50萬緬幣（約1860港元）。

一名受困當地的民眾指，當地大米亦陷入短缺，一袋大米可售約80萬緬幣（約3000港元），雖然價格極高，但賣家稀少，其他食品亦近乎絕跡，情勢艱難。現時老街市內10隻雞蛋叫價6,000緬幣，一撮麵約8萬緬幣（約300港元）。

另一名受困女子表示，若然實在沒有食物，有些人會吃甘蔗或釣魚找食物，手機沒電要請人充電，每次收費約4,000緬幣。

老街目前已遭封鎖，無法進出，有民眾曾寫信請求暫時開放，以供離開，但未獲理會。

緬甸民族民主同盟軍於11月18日發出通告，呼籲滯留果敢老街華人盡快撤離。

武裝組織預告總攻擊

網上18日起流傳由同盟軍所發通告，預告將對果敢老街發動總攻擊，要求外籍人員迅速撤離，以免誤傷。緬甸民族民主同盟軍發言人李家文20日證實通告真確，又指目前已有兩萬多名華人離開當地返國，但仍有兩、三萬名華人留在當地。

民族民主同盟軍宣布「清剿電詐」後，中國外交部17日曾表示，中緬持續加強打擊電訊詐騙等跨境違法犯罪合作取得顯著成效，大批犯罪嫌疑人移交中方，中方將同相關各方繼續嚴厲打擊電訊詐騙等跨境違法犯罪活動，維護兩個邊境地區秩序、安寧。