日元貶值｜訪日旅客激增影響民生　京都巴士塞爆　機場大排長龍

受到日圓貶值影響，大批外國觀光客湧入日本，單月訪日外國人數已經超越疫情前的水準。如此導致機場大排長龍、各大觀光地擠滿旅客、酒店住宿費飆升4成，逐漸影響當地人的生活。「觀光公害 (Overtourism)」的問題開始受到重視。



綜合日媒報道，日本政府觀光局（JNTO）於11月16日宣布，10月的訪日外國人數達到251萬6500人，比疫情前2019年10月的人數高出0.8％（249萬6568人）。人數最多的國籍為韓國的63萬1100人，再來是台灣的42萬4800人。經濟評論家齋藤滿指出，受到日幣走貶影響，外國觀光客持續湧入日本，導致酒店住宿費飆升42.6%，這是史無前例的狀況。

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進入楓葉季後，外籍觀光客的身影在日本京都隨處可見。根據統計，清水寺的外籍觀光客人數，是2019年11月的1.14倍。在最靠近清水寺的公車站，儘管公車絡繹不絕，大多數的人依然擠不上車，讓當地居民不堪其擾。事實上，為了解決這個問題，京都市每日已增加100班以上的路線巴士，依然無法解決這樣的狀況。報導指出，京都市在2個月內已經推行17種對策，希望能緩解人潮，仍趕不上旅客增加的速度。

另一方面，關西機場近日也湧入大批旅客。根據數據，關西國際機場9月的國際旅客數為1494602人，跟疫情前2019年同時期相比，恢復了79.7％。旅客的增加，導致出國安檢處時常排起長長人龍，等待時間動輒以1個半小時起跳。日本「再都市化」網站指出，關西機場第一航廈正在進行翻新工程，處理能力暫時下滑，12月新國際線區域開放後，是否能順利緩解人潮，受到外界關注。

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