王毅晤韓外長樸振　持續推進中韓戰略合作伙伴關係

中共中央政治局委員、外交部長王毅在韓國釜山出席中日韓外長會期間會見韓國外長樸振。外交部網站表示，雙方確認中韓戰略合作伙伴關係定位，願持續沿着這一方向前進。



王毅表示，建交30多年來，中韓是搬不走的近鄰，兩國關係好雙方受益，反之雙方受損。中韓關係發展應始終錨定友好合作的大方向，中方願同韓方加強交往溝通，堅持互尊互信，排除外部干擾。他又指，中韓應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向，維護產供鏈穩定暢通，推動兩國經貿合作取得更大發展。

王毅指出，中韓已成為利益高度融合、產供鏈高度互嵌的合作伙伴。中國具有完備產業體系和超大規模市場，將實施更高水平開放，這將持續為中韓互利合作提供新機遇。雙方應共同抵制經濟問題政治化、科技問題工具化、經貿問題泛安全化的傾向，維護產供鏈穩定暢通，推動兩國經貿合作取得更大發展。

樸振回應表示，韓國政府重視韓中關係，認為韓中戰略合作伙伴關係符合兩國和兩國人民的利益，願持續向前推進，這是韓方的明確立場。韓方願同中方加強各層級對話溝通，深化經貿合作，維護供應鏈穩定，促進人文交流，推動兩國戰略合作伙伴關係不斷取得新發展。

雙方就朝鮮半島局勢等交換了意見。王毅強調，中國始終是東北亞局勢中的穩定力量，一直並將繼續為緩和半島局勢發揮建設性作用。