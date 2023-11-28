卡特夫婦相依相伴77年：「一出世就見面」　娶到她是我人生顛峰

美國前總統卡特（Jimmy Carter) 的妻子羅薩琳（Rosalynn Carter）11月19日去世，享年96歲，追悼儀式及葬禮27日至29日舉行，99歲的卡特料會出席。兩人長達77年的婚姻一直是政界佳話，兩夫婦可謂從青梅竹馬走到白頭，羅薩琳不單是卡特的妻子，也是他口中多次稱讚的合作夥伴，卡特曾稱「娶到羅薩琳是我的人生顛峰」。



卡特曾稱「我做過最棒的事件就是娶羅薩琳…… 那是我人生顛峰，一生中最美好的事情。」

1946年7月，卡特與羅薩琳成婚（Jimmy Carter Library）

一出世就見面

卡特與羅薩琳兩家人住在只有600人的美國小鎮，兩人的父母是鄰居兼朋友，卡特的母親任職護士，1927年，她更是為羅薩琳母親接生的人，在羅薩琳呱呱落地數天後，卡特母親已帶着兒子前往探望羅薩琳一家，這位美國前總統後來在回憶錄中稱自己「往搖籃探頭，看了看這街道上最新出生的嬰兒。」那人後來成為自己的妻子。

長大期間，羅薩琳與卡特的妹妹成為好朋友，也讓她漸漸與卡特愈來愈親近，1945年兩人開始約會，在約會的第二天，卡特就向母親稱會娶羅薩琳。兩人終在1946年結婚。

1970年，卡特贏得州長選舉，羅薩琳獲視為他的「選舉武器」（The Carter Center網站）

「最講政治」的第一夫人

紐約時報形容羅薩琳是「最講政治」的第一夫人，這不但是她經常關注心理健康、婦女議題，更因在卡特競選州長時，羅薩琳也經常向他給予建議，講述選民的意見。在卡特任職總統期間，會派她作為官方外交官出國，她又會參加內閣會議。卡特形容羅薩琳就是自己的合作夥伴。

由於羅薩琳熟悉西班牙語，她1977年作為卡特的代表出訪拉丁美洲，展開13天訪問行程。

他們會經常手牽手出席大小場合，包括散步時、在教堂，1977年出席總統就職禮時。

這位在世最年長的美國前總統曾稱，長壽婚姻的秘訣有兩個，一是找到對的人，二是「每天晚上，我們都會努力確保日間的所有爭拗都得到徹底和解。」

卡特也談到兩人享受一起釣魚、觀鳥、去教堂的時光，更會每晚睡覺前一起讀聖經。

在羅薩琳死後，卡特發聲明表示「當我需要的時候，她給我明智的指導和鼓勵。只要羅薩琳還在世上，我就一直知道有人愛我、支持我。」