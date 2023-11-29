澳洲男涉違外國干預法　坎培拉檢察總長批准審訊

澳洲一名男子今年初由上海回國後，遭起於涉嫌違反外國干預法，他被捕超過七個月後，當地檢察總長11月29日正式批准審訊。



路透社報道，現年55歲的切爾格（Alexander Csergo）4月在悉尼被捕，他是當地首名被控「魯莽外國干預」，同時亦是第二位面對違反「反外國干預法」人士。假如後者罪成，他將面臨最高15年監禁。

案情提到，切爾格自2002年起在中國從事數據行銷工作，並在疫情封城時，在上海撰寫報告作為收入來源。他被指涉嫌接受中國情報特工的現金，換取撰寫多份關於澳洲的報告，包括澳英美聯盟（AUKUS）採購核潛艇的計劃，以及開採鋰礦等。

法院指，切爾格稱兩名化名成「Ken」及「Evelyn」的懷疑中國特工透過領英（LinkedIn）與他接觸，並在上海的咖啡廳會面。他向澳洲警方表示，對兩人感到憂慮，而他回國時就帶有一份情報優先事項的清單。

切爾格29日以視像形式出庭，他否認指控。其代表律師認為，有關報告都是根據公開取得的資料，稱指控膚淺，並對2018年頒布的外國干預廣泛規管範圍感到擔憂。

檢察官表示，警方的簡報和控罪已在28日提出，亦已取得檢察總長的同意，估計預審程序會在明年1月24日展開。