美媒評歐洲年度影響力人物　澤連斯基列「夢想家」首位

（觀察者網訊）11月28日，美國政治新聞網站《政治報》歐洲版（Politico Europe）發布了其評選出的年度「歐洲最具影響力人物」名單，將28人分為實幹家、夢想家和破壞者。「今日俄羅斯」（RT）注意到，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）位居榜單中「夢想家」分榜的首位。



《政治報》歐洲版將澤連斯基形容為「馬拉松選手」，並將其與邱吉爾（Winston Churchill）、馬丁路德金（Martin Luther King, Jr.）、曼德拉（Nelson Mandela）放一起比較，宣稱其憑一己之力改變歷史進程，「不是通過軍隊或經濟實力，而是通過言辭的力量」，但也指出，「澤連斯基已經從懇求西方國家的幫助轉變為對他們進行說教——這並沒有像他那些令人振奮的演講那樣成功」。

這份榜單還將俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina），歐洲議會議員、西班牙加泰羅尼亞大區前主席普伊格德蒙特（Carles Puigdemont），匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban），德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）等人列為「破壞者」。

圖為俄羅斯央行行長納比烏林娜（Elvira Nabiullina ）2023年9月1日在莫斯科見記者。（Reuters）

《政治報》擺出了澤連斯基擅長遊說西方和激勵烏克蘭人的例子：從烏克蘭危機爆發初期，他和烏當局高級官員在2022年2月25日（俄羅斯宣布開展特別軍事行動第二天）拍攝的《我們在這裏》影片，到他拒絕美國政府協助其撤離基輔的提議並冒出的「我需要的是彈藥，而不是搭車」金句，再到他在歐洲和世界各國議會中發表為當地量身定製的長篇演講。

「這些口頭上的努力得到了回報」，《政治報》寫道，西方盟國向烏克蘭軍隊提供了經濟援助和越來越多的先進武器。

文章還高度肯定了澤連斯基的領導成效，稱其成功推動了烏克蘭加入歐盟的進程，並使烏克蘭「比任何人想像的都更接近」北約（NATO）。

值得一提的是，澤連斯基多次敦促北約成員國接納烏克蘭加入，烏克蘭國防部也把「北約化」視為優先事項，但北約成員國遲遲未給出明確時間表，只是不斷重申對於烏克蘭的「長期支持」，稱當成員國同意且條件滿足時，北約才會向烏克蘭發出「入約」邀請。

但《政治報》認為，烏克蘭「入約」和「入盟」談判都在澤連斯基的推動下達到了「難以想象」的進展。

不過，文章也稱，世界其他國家因為以巴衝突對烏克蘭危機失去了興趣，普通烏克蘭人也被「兩年的戰鬥和奪回領土的努力拖得筋疲力盡」，歐洲普通民眾面臨生活成本的壓力，歐盟政客對於烏克蘭這個農業強國進入歐盟單一市場可能給他們的底線以及歐盟預算帶來的壓力感到不安……鑑於這些因素，對於從扮演總統到真正成為總統的澤連斯基來說，2024年將是「具有挑戰」的一年。

「澤連斯基已經從懇求西方國家的幫助轉變為對他們進行說教——這並沒有像他那些令人振奮的演講那樣成功。」《政治報》補充稱，澤連斯基還面臨着烏克蘭大選的挑戰。

烏克蘭總統大選每5年舉行一次。澤連斯基自2019年5月開始擔任總統職務，下一次選舉原定於2024年3月舉行。2019年當選時澤連斯基曾稱自己只執政一屆，但他最近表示自己計劃留任。

圖為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2023年11月21日在基輔出席記者會。（Reuters）

根據烏克蘭憲法，戰時狀態下不得進行選舉或政府換屆。烏克蘭議會已批准再次延長戰時狀態至2024年2月14日，未來仍有可能繼續延長。因此，澤連斯基可能在當前任期結束後繼續任職。據路透社7月報道，原定於2023年10月底舉行的烏克蘭議會選舉因軍事管制被取消。

《政治報》稱，如果要在戰時狀態下舉行選舉，澤連斯基需要修改烏克蘭憲法。文章稱，由於數百萬烏克蘭民眾逃往國外，烏軍士兵將在戰區投票，且大選的組織成本也很高，這些前景引發了對民主合法性的強烈質疑。

另據《華爾街日報》（WSJ）報道，澤連斯基排除了2024年舉行選舉的可能性，他11月6日稱，在俄烏衝突持續之際，烏克蘭不應該舉行選舉，並呼籲政治團結。11月7日，烏克蘭獨立通訊社報道稱，烏中央選舉委員會副主席杜博維克表示，澤連斯基在任期屆滿後將繼續履行總統職務，因為相關法律禁止在戰時狀態下舉行總統選舉。

「今日俄羅斯」稱，儘管澤連斯基的支持率依然很高，但一項民調顯示，其支持率已經從2022年5月的91%下降到2023年10月的76%。報道還稱，烏克蘭的夏季反攻未能成功，澤連斯基現在不得不應對公眾的失望情緒。

據塔斯社11月28日報道，參加北約外長會的匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）說，北約各國外長承認，烏克蘭武裝部隊對俄羅斯軍隊的反攻失敗，遠未達到預期。

《政治報》稱，這份包含28人的歐洲影響力榜單由其編輯部和其他專業人士評選得出，名單提供了一份參考：在即將到來的關鍵的歐洲選舉年，誰將決定政治和政策走向。

這份榜單將意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andrii Yermak）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）等人列為「實幹家」；俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜，歐洲議會議員、西班牙加泰羅尼亞大區前主席普伊格德蒙特，匈牙利總理歐爾班，德國外交部長貝爾伯克等人則被列為「破壞者」；俄羅斯反對派領導人納瓦利內（Alexei Navalny）、法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）、歐洲議會議長梅措拉（Roberta Metsola）等人與澤連斯基一起被歸為「夢想家」。

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