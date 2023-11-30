以色列耶路撒冷槍擊平民最少3死7傷　2巴勒斯坦疑犯被擊斃

以色列耶路撒冷（Jerusalem）11月30日發生槍擊案，平民中最少3人死亡，7人受傷。2名巴勒斯坦疑犯已被擊斃。



以色列紅大衛盾會（Magen David Adom）表示，槍擊案30日早上繁忙時間發生於耶路撒冷的入口，最少一名女子死亡，另有一名長者送院後死亡，另外7人受傷。以色列警方其後表示，一名70多歲男傷者送院後不治。

以色列警方指：「兩名攜帶武器的恐怖份子乘坐一輛車抵達現場，他們在巴士站向平民開槍，他們被安全部隊以及一名身處附近的平民擊斃。」

耶路撒冷警區指揮官圖爾格曼（Doron Turgeman）說，施襲者來自東耶路撒冷（East Jerusalem）。以色列國家安全總局（Shin Bet）稱，2名疑犯是巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）成員，他們曾因涉及恐怖活動而入獄。他們是兩兄弟，分別是38歲的穆拉德（Murad Namr）和30歲的易卜拉欣（Ibrahim Namr）。

路透社30日稱，事發後大量救護車和警察到現場。警方正在區內搜索，以確保沒其他施襲者。

美國駐以色列大使傑克．盧（Jack Lew）譴責襲擊。