美媒：以色列哈馬斯同意延長停火至第8天　可能繼續

美媒12月1日引述埃及官員稱，以色列和哈馬斯同意延長停火協議至第8天。

美國《華爾街日報》1日引述埃及官員稱，以色列和哈馬斯已同意將停戰延長至第8天。目前雙方都沒有正式宣布延長停戰，而帶頭談判的埃及、卡塔爾和美國也沒有正式宣布延長停戰。

報道稱，再延長一天，可能會有另外10名以色列人質獲釋。一名接近哈馬斯的消息人士較早時稱稱，哈馬斯願延長停火。消息人士稱調解人目前正在爲休戰再延長1天做出強有力的、緊湊和持續的努力，然後努力將休戰再延長多幾天。

以巴衝突：2023年12月1日，在巴勒斯坦約旦河西岸的拉姆安拉（Ramallah），哈馬斯和以色列達成人質囚犯交換協議，一名巴人囚犯獲釋後回到拉姆安拉與母親重逢，兩人深深對望。（REUTERS/Ammar Awad）

在此之前卡塔爾外交部表示，以色列軍方11月30日釋放30名巴勒斯坦人，以換取在加沙地帶被扣押10名人質。

卡塔爾外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在X（前稱Twitter）表示，30日從以色列監獄釋放的巴勒斯坦人包括23名未成年人和7名婦女，而根據協議釋放的8名以色列公民包括兩名未成年人和6名女子，其中包括擁有墨西哥、俄羅斯和烏拉圭雙重國籍的人質。

在30日釋放的人質名單中，29日釋放的2名俄羅斯公民也被計算在內。

以色列軍方表示，哈馬斯29日晚開始釋放被囚禁在加沙地帶的12名以色列人質，以色列也釋放約30名巴勒斯坦囚犯，獲釋以色列人質包括擁有雙重國籍的俄羅斯人、德國人、荷蘭人和美國人。