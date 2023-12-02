路透社：以色列通知多個阿拉伯國家　擬在後以巴衝突時代設緩衝區

路透社12月1日引述埃及和區內消息人士報道，以色列知會多個阿拉伯國家，稱希望在以巴衝突結束後，在加沙邊界設立緩衝區，防範將來可能出現的襲擊。



報道提到，以色列向埃及、約旦、阿聯酋，以及尚未建立正常關係的沙特阿拉伯通知有關計劃，而土耳其亦已獲知會。

沙特原本準備與以色列恢復正常關係，但因為新一輪以巴衝突而暫停。而雙方沒有直接溝通渠道，因此未知以色列如何向利雅得方面傳遞消息。

至於以色列的計劃，一名知情的地區安全高官稱，以色列希望與加沙建立由北至南的緩衝區，防止哈馬斯（Hamas）或其他武裝份子滲透或襲擊以色列。

目前埃及、沙特、土耳其、一直協調以巴停火的卡塔爾都未有回應報道，一名阿聯酋官員沒有直接談及阿布扎比方面是否知情，只強調該國會支持任何將來獲各方同意的戰後安排，以實現穩定及巴勒斯坦建國。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的外交顧問法爾克（Ophir Falk）表示，有關計劃是建基於一個戰後的三層進程，包括消滅哈馬斯、加沙非軍事化及去激進化，而緩衝區可能是非軍事化進程之一。