菲律賓7.6級強震翌日餘震頻頻　再有6.4級地震　震源深度僅10公里

菲律賓國家減災和管理委員會（NDRRMC）12月3日稱，2日晚發生在菲律賓棉蘭老島（Mindanao）海域的7.6級地震已造成1人死亡、4人受傷。死者為一名孕婦，目前沒有失蹤人士報告。



德國地質學研究中心（GFZ）最新消息稱，當地島嶼再發生6.4級地震。

中國地震台網自動測定，顯示地震發生在下午6時35分，地點在菲律賓棉蘭老島附近，為黎克特制6.5級左右的地震，最終結果以正式速報為準。

歐洲-地中海地震中心（EMSC）在社交媒體X發文，標示出發生地震的位置與昨晚不同，並非在外海，而是在陸地上。

圖為美國地質調查局（USGS）網站發布的圖片，但顯示發生地震的地點在海上：

地震導致2647人受災，2座橋樑部份受損，目前已封閉並停止通行。災區的電力已恢復，目前北達沃省宣布停工與停課。另據菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）數據，2日的地震引發最高達0.64米的海嘯。3日深夜，機構取消海嘯預警。

當局預計餘震還會在未來一段時間持續出現。減災委12月3日稱，2日發生在菲律賓南部的7.4級強震後，餘震頻發。截至3日下午4時，合計錄得餘震955次，其中有感地震11次。餘震等級從1.4級到6.2級不等。