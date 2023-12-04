挽救朝鮮低生育率　金正恩稱防止數字下降是共同家事

朝鮮領袖金正恩12月3日稱，防止生育率下降是須加以解決的共同家事。朝鮮一如全球多國面對出生率下降問題，並會以「英雄稱號」、優先分配住屋等誘因試圖鼓勵民眾生育。



金正恩12月3日出席在平壤舉行的第五次全國母親大會並致開幕詞。據朝中社報道，他談到防止出生率下降、搞好兒童照顧教養等，都是須要與母親們同心協力、加以解決的共同家事。

他又向全國母親表示感謝，並稱自己每當遇到困難時都會想起母親，母親的精神和力量不但支撐一個小家庭，更是默默守護社會主義大家庭的動力。他表示，社會上有不少問題需用母親的力量來解決，如養育子女、解決非社會主義問題、促進家庭和諧與社會團結、樹立良好道德風尚、提高生育率等。

路透社12月4日稱，近數十年來，朝鮮的生育率持續下降。聯合國人口基金（United Nations Population Fund）估計，截至2023年，朝鮮的生育率（即一名婦女平均生育的孩子數量）為 1.8。

朝鮮鼓勵生育

韓國廣播公司（KBS）7月5日報道指，朝鮮為鼓勵國民生育，實施「母性英雄」制度，生下多名孩子的女性被授予「母性英雄」稱號。

朝鮮也會向子女多的家庭提供優惠，孩子愈多，優惠也愈多，在包括太陽節和光明星節在內的主要紀念日，朝鮮向多子女家庭提供學習用品，向生育3胞胎的父母提供藥物和食品，甚至優先分配住屋。這國也曾在2020年7月向養育5歲以下幼兒的家庭發放每名孩子7,500朝鮮圓（約65港元）的扶養津貼。