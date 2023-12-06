普京訪阿聯酋及沙特　俄烏戰爭爆發後與2國首腦接觸事件簿

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月6日訪問阿聯酋和沙特阿拉伯。他上次訪沙特是在2019年，同年也訪阿聯酋，他與這些國家的領導人定期保持電話聯繫。以下為自俄烏戰爭爆發以來，有關俄方與這2國首腦溝通的內容：



俄羅斯與沙特高級別接觸

俄衛網6日稱，普京定期與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話。自2022年2月24日以來，他們共進行9次聯繫。

在2022年3月3日的電話交談中，雙方討論不將全球能源供應政治化的問題。普京還概述俄方在當前保衛頓巴斯（Donbas）特別軍事行動中的原則性立場。在2022年4月16日的會談中，普京和穆罕默德就國際議程上包括烏克蘭局勢和解決也門問題在內的議題交換意見。

2022年7月21日，普京和穆罕默德在7月19日德黑蘭召開的阿斯塔納進程國家首腦會議成果基礎上，就敘利亞局勢交換意見，以促進敘利亞問題的解決。在2022年9月22日的電話會談中，因近期在撒馬爾罕（Samarkand）舉行的上海合作組織（SCO，簡稱上合組織）元首理事會會議決定給予沙特阿拉伯對話夥伴國地位，雙方討論上海合作組織中的合作問題。

2023年1月30日，雙方討論進一步在政治、經貿和能源領域的發展雙邊合作，並在石油輸出國組織及盟國（OPEC+）框架內合作，以確保全球石油市場的穩定。在2023年4月21日的電話會談中，普京與穆罕默德討論沙特與金磚國家（BRICS）的合作前景，並在俄羅斯和沙特致力於解決該地區危機的背景下，就中東局勢的各個方面交換意見。

2023年6月7日，普京與穆罕默德的電話會談特別涉及確保全球能源市場的穩定。雙方指出在這方面所達成協議的重要性。2023年6月27日，穆罕默德在與普京的另一次通話中表示支持俄羅斯領導層就俄羅斯6月24日所發生事件為保護憲法秩序、公民生命和安全所採取的措施。

普京與穆罕默德的最後一次通話是在2023年9月6日。在通話中，王儲對俄方一貫支持沙特阿拉伯加入金磚國家的請求表示感謝。俄羅斯總統則就約翰內斯堡金磚國家峰會上做出的決定向沙特領導人表示祝賀，並向他介紹俄羅斯2024年擔任金磚國家輪值主席國的優先事項。

在會談中，俄羅斯總統和沙特王儲談到雙邊關係的發展、在OPEC+框架內的合作以及國際議程上的問題。

沙特王儲：圖為2023年11月11日，沙特王儲穆罕默德在利雅得出席伊斯蘭合作組織峰會。（Reuters）

俄羅斯與阿聯酋高級別接觸

普京與阿聯酋領導人保持定期接觸。在過去兩年中，普京與阿聯酋總統穆罕默德．阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）舉行2次會晤和4次電話會談。

2022年3月1日，普京與時任阿布扎比酋長國王儲兼阿聯酋武裝部隊副總司令的穆罕默德．阿勒納哈揚進行電話交談。雙方特別討論烏克蘭局勢。普京詳細介紹俄羅斯特別軍事行動的原因、目的和任務。穆罕默德．阿勒納哈揚則指出，俄羅斯有權保障國家安全。

2022年5月13日，普京向穆罕默德．阿勒納哈揚發出一份電報，對阿聯酋總統、阿布扎比酋長國酋長哈利法（Khalifa bin Zayed Al Nahyan）逝世表示哀悼。除電報外，普京在2022年5月17日的電話交談中再次對哈利法的逝世表示哀悼。普京還祝賀穆罕默德．阿勒納哈揚就任阿布扎比酋長國酋長並當選阿聯酋總統。

2022年10月11日，在阿聯酋總統穆罕默德．阿勒納哈揚訪問俄羅斯期間，他與普京舉行個人會晤。會晤期間，普京提及阿聯酋領導層為解決包括烏克蘭局勢在內的爭議問題所做的努力，並談到扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的局勢。

2022年12月7日，普京與阿聯酋總統通電話時，雙方指出，在OPEC+框架內為確保全球石油市場穩定而展開的聯合工作是行之有效的，並討論一些西方國家對俄羅斯石油價格實施的限制。

2023年6月16日，在第26屆聖彼得堡國際經濟論壇（SPIEF）框架內，普京與阿聯酋總統舉行個人會晤。普京特別感謝阿聯酋總統為解決烏克蘭危機期間交換被拘留者相關以及其他類似性質的人道主義問題所做的努力。

在6月26日與穆罕默德．阿勒納哈揚的電話交談中，普京評估與6月24日事件有關的俄羅斯局勢。在獲得全面訊息後，阿聯酋領導人表示全力支持俄羅斯領導人的行動。

普京與穆罕默德．阿勒納哈揚之間的會談還定期涉及雙邊關係以及在OPEC+框架內的合作。