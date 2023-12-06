愛馬仕繼承人之戰：富豪驚爆有意收養男工　原繼承者見財化水？

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）第五代傳人皮埃什（Nicolas Puech）的遺產繼承安排或曾半路殺出程咬金。瑞媒12月1日稱，皮埃什曾有意更改遺囑，將部份遺產留給一名男工，這可能會令原本的繼承人——一個基金會被DQ。



《日內瓦論壇報》（Tribune de Genève）12月1日稱，皮埃什現年80歲，單身且膝下無兒女。他持有Hermès集團5%至6%的股份，是最大股東，身家達9至10億歐元。（約75.7億至84.2億港元）

該報稱，在一封日期為2022年10月的信件可見，他已召來律師就繼承事宜做安排，並啟動收養51歲摩洛哥籍男工的程序。

皮埃什：圖為2023年5月4日，法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）第五代傳人皮埃什在Facebook發布的個人照。（Nicolas Puech Facebook）

這個決定面對阻力。身為愛馬斯創辦人孫兒的皮埃什2011年成立Isocrates Foundation時已簽署文件，將遺產捐贈基金會。它對從事支援新聞業的非政府組織提供資助，打擊虛假資訊，並鼓勵公眾辯論。

在突然傳出皮埃什變卦的消息後，基金會稱「這種單方面廢除繼承協議的想法似乎沒有根據」，並且「反對這個做法，同時為討論敞開大門」。

當法媒聯繫基金會時，基金會承認剛獲悉創辦人有廢除繼承協議的想法，但不知有任何替代安排。

《日內瓦論壇報》稱，來到2023年2月，皮埃什似乎已改變主意，在一手寫便條中，他稱會就其遺產做出其他安排。

圖為2023年5月4日，法國奢侈品牌愛馬仕（Hermès）第五代傳人皮埃什在Facebook發布的個人照。（Nicolas Puech's Facebook）

該報稱，在瑞士收養成年人雖並非完全不可能，但被稱為一項不尋常的任務。如果成事，這名男工或獲得皮埃什一半的財產。

這名男工本來是一名園丁，後逐漸獲得皮埃什的信任，開始獲委任處理家中大小事務。報道兩人在疫情持續期間關係變得更緊密，對皮埃什來說，男工已不是普通僱員，而是比血親更親的家人。在此之前，皮埃什已向這位已婚的2子之父送贈兩個物業。

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