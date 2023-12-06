普京訪會見阿聯酋總統　將談俄烏及以巴戰爭與OPEC+

根據俄羅斯國營媒體12月6日報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）已抵達阿聯酋阿布扎比，與阿聯酋總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）會談。



他向阿勒納哈揚說，俄羅斯和阿聯酋正在進行大型石油和天然氣項目。雙方將談論俄烏、以巴戰爭，以及協調OPEC+的模式。

普京說，俄羅斯與阿聯酋的關係處於非常高的水平，阿聯酋是俄羅斯在阿拉伯世界的主要貿易夥伴。

圖為2023年12月6日，俄羅斯總統普京飛抵阿聯酋阿布扎比訪問，總統阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）到阿布扎比國際機場迎接。（Reuters）

俄衛網12月6日引述彭博社報道，普京此訪表明西方國家未能成功地在國際舞台上孤立他。

彭博社稱：「儘管美國和歐洲試圖在全球舞台上孤立普京，但這次訪問表明，普京對走出俄羅斯愈來愈有信心。」

路透社6日形害這是普京一次罕見的出國訪問。他還將與沙特阿拉伯王儲穆罕默德會談，討論石油、OPEC+以及加沙和烏克蘭的戰爭。

普京對上一次訪問中東是在2022年7月，當時他在伊朗會見了最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普京7日在莫斯科接待伊朗總統易萊希（Ebrahim Raisi）。