美國賭城有大學傳槍響　據指多人受傷及槍手死亡

美國賭城拉斯維加斯（Las Vegas）12月6日發生槍擊案，地點為內華達大學拉斯維加斯分校（University of Nevada, Las Vegas），警方指槍手已經死亡，且相信校內有多名傷者。不過，暫時未有具體人數公布。當局一度以安全原因為由，對校園附近的國際機場實施空管，停止航班降落。 白宮表示，正在關注事件進展。



大學於當地時間 11時53左右，在社群平台X推文稱，警方正處理校園內的槍擊事件。校方指案發於校內的 Beam Hall ，內有商學院和其他設施。校方呼籲學生撤離到安全區域，「逃跑、躲藏、還擊」。大約20分鐘後，大學指學生會大樓附近亦有槍擊報告，校園警察前往應對。在大概下午1時，校方指警方正逐幢大樓進行疏散。

有該校教授Vincent Perez透過向媒體稱，他聽到7、8次槍聲。「我們就跑回裡面，意識到這是一場真正的槍擊事件，校園裡有一名槍手。」

聯邦調查局（FBI）到場協助，警方一度在X上敦促居民避開該地區，其後指槍手已經死亡，並未詳細說明事件詳情。