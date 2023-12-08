美國3頂尖大學打擊反猶太主義不力　國會調查

美國眾議院一個委員會宣布，將針對校園內的反猶太活動調查美國三所頂尖大學。



眾議院教育和勞動力委員會星期四（12月7日）發表聲明說，他們將對哈佛大學、賓夕法尼亞大學和麻省理工學院的學習環境和紀律政策展開調查，認為這些學校在解決校園「猖獗的反猶太主義」方面採取的行動不足。

聲明也說，調查工作可能擴大到其他學府。

圖為賓夕法尼亞大學校長馬吉爾（Liz Magill）、哈佛大學校長Claudine Gay及麻省理工學院校長Sally Kornbluth於2023年12月5日在美國華盛頓國會大樓舉行的眾議院教育和勞動力委員會聽證會上作證。聽證會主題為「對校園領袖究責並對抗反猶太主義」。（Reuters）

麻省理工學院發言人表明，學校拒絕一切形式的反猶太主義，並將同委員會合作解決有關問題；哈佛和賓大代表則未回應媒體的置評要求。

這三所頂尖大學的校長星期二（5日）出席有關校園反猶太主義的眾議院聽證會時，因拒絕表明「呼籲對猶太人進行種族滅絕」是否違反校園政策，而備受抨擊。

圖為賓夕法尼亞大學校長馬吉爾（Liz Magill）於2023年12月5日在美國華盛頓國會大樓舉行的眾議院教育和勞動力委員會聽證會上作證，聽證會主題為「對校園領袖究責並對抗反猶太主義」。（Reuters）

眾議院教育和勞動力委員會主席福克斯（Virginia Foxx）在聲明中說：「（大學領導人）本週早些時候所提供的證詞……是絕對無法令人接受的。委員會成員對他們的領導，以及他們未能採取措施為猶太學生提供法律規定的安全學習環境深感擔憂。」

聲明指出，調查工作將包括要求這些學府提供「大量文件」，也可能針對他們未迅速提供的訊息發出傳票。

圖為哈佛大學校長Claudine Gay於2023年12月5日在美國華盛頓國會大樓舉行的眾議院教育和勞動力委員會聽證會上作證。聽證會主題為「對校園領袖究責並對抗反猶太主義」。（Reuters）

也是哈佛校友的共和黨眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）則形容，這三所大學的校長在日前的聽證會上做出了「可悲且道德敗壞的證詞」。她說：「我們將利用國會的全部權力，讓這些學府為它們在全球舞台上的失敗負責。」

在星期二長達5小時的聽證會上，三所大學的校長告訴斯蒂芬尼克，呼籲對猶太人進行種族滅絕只有在導致個人受到欺凌時，才算違反學校的規定。斯蒂芬尼克過後要求三名校長辭職下台。

本文獲《聯合早報》授權轉載

