委內瑞拉圭亞那12月14日舉行高級別會談　討論領土爭議

南美洲國家委內瑞拉與鄰國圭亞那（Guyana，又譯蓋亞那）12月14日就埃塞奎博（Esequibo）的主權爭議舉行高級別會談。



路透社9日報道，拉丁美洲和加勒比國家共同體（CELAC）臨時主席、聖文森特和格林納丁斯（Saint Vincent and the Grenadines，又譯聖文森及格瑞那丁）總理龔薩福（Ralph Gonsalves）與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）通話後，宣布馬杜羅與圭亞那總統阿里（Mohamed Irfaan Ali）會面一事。

委內瑞拉政府指，今次會面是為了保障維持拉丁美洲及加勒比海作為和平地區的抱負；圭亞那政府亦證實會面安排，但強調該國的土地邊界沒有討論空間。

巴西將會以觀察員身分參與有關會面，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）9日較早前與馬杜羅通話並敦促對話，指有需要避免單方面可能導致局勢升溫的措施。盧拉亦強調，巴西準備及跟進對話倡議。

另外巴西亦與美國就有關問題互相徵詢意見，華府重申對圭亞那的堅定支持，並指美國及巴西政府都希望該爭議可以透過和平方案解決。