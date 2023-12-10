路透社：加拿大生活成本飆升　移民被迫離開

路透社12月9日稱，加拿大生活成本高昂以及出租的房屋短缺，導致更多移民至加國的人被迫離開。



報道指，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）將移民視為應對加拿大人口老化以及人口增長放緩問題的主要武器，也希望藉引入移民來於推動經濟增長。加拿大統計局（Statistics Canada）稱，這令加拿大人口2023年以逾60年以來最快的速度增加。

加拿大統計局的數據顯示，在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情封鎖措施期間，離開加拿大的移民人數下降，但目前這數字再上升。在2023年前6個月，約有4.2萬人離開加拿大，而在2022年有93,818人離開，2021年有85,927人離開。

生活成本高昂以及住屋問題是移民面對的挑戰。路透社稱，來自香港的25歲移民卡拉（Cara）目前在多倫多做3份兼職工作，賺取安大略省（Ontario）的最低工資、即每小時16.55加元（約95港元）。她指自己每月都幾乎花光工資，而她在香港時她每月可儲下約三分之一的月薪。

她現時以月租650加元（約3,734港元）的價錢在士嘉堡（Scarborough）租住一個一房的地下室單位，租金佔她每月實得工資的約30%。她說：「我從來沒想過，住在西方國家，你只能租得起地下室的單位。」

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